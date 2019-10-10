Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T03:37Z
https://ria.ru/20191010/1559607428.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:10:1467:835_1036x0_80_0_0_8f2603cd18e0fb1c8e166c492ed2a537.jpg
РИА Новости

В Мексике неизвестный напал с ножом на журналиста, пишут СМИ

03:37 10.10.2019
287
© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Корреспондент портала Observador Ciudadano Мануэль Альфаро получил четыре ножевых ранения в результате нападения в штате Найярит, сообщают местные СМИ.
"Неизвестный нанес журналисту четыре удара, оставив ножевые ранения брюшной полости и правой руки", - сообщает издание Milenio со ссылкой на сотрудников прокуратуры штата.
По информации издания, пострадавший доставлен в больницу, жизни Альфаро ничего не угрожает. Губернатор штата Антонио Эчеварриа написал в Twitter, что следит за ситуацией и попросил незамедлительно начать расследование.
В 2012 году Мануэль Альфаро также подвергся нападению, однако ему удалось обезвредить преступника с огнестрельным оружием и передать властям. Через год он заявил о том, что пятеро мужчин пытались похитить его в Пуэрто Вальярта.
В Мексике недовольные жители привязали мэра к пикапу и протащили по городу
Вчера, 08:53РИА Новости
В Мексике недовольные жители привязали мэра к пикапу и протащили по городу
Мексика является наиболее опасной американской страной для журналистов, за последние полгода здесь убиты семь сотрудников СМИ. Правозащитники упрекают правительство в неспособности создать надежные механизмы защиты, предупреждения и расследования нападений на работников прессы.
002120
Обсудить 0
МексикаTwitterПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Стенд компании Huawei
США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei, пишут СМИ
РИА
Новости
Парламентские выборы в Тунисе
Умеренные исламисты получили около четверти мест в парламенте Туниса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ждут с визитом в КНДР в конце октября
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом в Вашингтоне в ноябре поставки F-35
Лента
новостей
Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула
Наблюдатели на президентских выборах в Афганистане прогнозируют второй тур
Флаги США и Китая
США размышляют о валютном соглашении в рамках сделки с КНР, пишут СМИ
Нью-Йоркская фондовая биржа
Индексы США возросли на оптимизме по переговорам с КНР
Фото одного из палачей ИГ*
Военные США переправили в Ирак двоих палачей ИГ* из "Битлз", пишут СМИ
Флаги США и Китая
Вице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг
Шахта Схидкарбон в поселке Юрьевка Луганской области, где произошел взрыв метана
В России аварий при горнорудных работах за год стало меньше почти вдвое
Синагога в немецком городе Галле
Макрон осудил нападение в немецком Галле
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
В Сирии пять мирных жителей погибли при турецких обстрелах
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
09:19Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным
09:18В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн
Лента новостейМолния