В Мексике неизвестный напал с ножом на журналиста, пишут СМИ

МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Корреспондент портала Observador Ciudadano Мануэль Альфаро получил четыре ножевых ранения в результате нападения в штате Найярит, сообщают местные СМИ.

"Неизвестный нанес журналисту четыре удара, оставив ножевые ранения брюшной полости и правой руки", - сообщает издание Milenio со ссылкой на сотрудников прокуратуры штата.

По информации издания, пострадавший доставлен в больницу, жизни Альфаро ничего не угрожает. Губернатор штата Антонио Эчеварриа написал в Twitter, что следит за ситуацией и попросил незамедлительно начать расследование.

В 2012 году Мануэль Альфаро также подвергся нападению, однако ему удалось обезвредить преступника с огнестрельным оружием и передать властям. Через год он заявил о том, что пятеро мужчин пытались похитить его в Пуэрто Вальярта.