Макрон осудил нападение в немецком Галле

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил атаку у синагоги в немецком Галле, в которой погибли два человека.
"Антисемитская атака в Галле - это шок. Мы ее решительно осуждаем. Я выражаю свою полную поддержку еврейской общине в этот день праздника Йом-Кипур и мою солидарность с Германией, мои мысли с семьями и близкими жертв", - написал Макрон в Twitter.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека,.