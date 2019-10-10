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РИА Новости

Макрон осудил нападение в немецком Галле

02:55 10.10.2019 (обновлено: 04:49 10.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Allexkoch / Синагога в немецком городе Галле
Синагога в немецком городе Галле
CC BY-SA 4.0 / Allexkoch /
Синагога в немецком городе Галле. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил атаку у синагоги в немецком Галле, в которой погибли два человека.
"Антисемитская атака в Галле - это шок. Мы ее решительно осуждаем. Я выражаю свою полную поддержку еврейской общине в этот день праздника Йом-Кипур и мою солидарность с Германией, мои мысли с семьями и близкими жертв", - написал Макрон в Twitter.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека,.
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