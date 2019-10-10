Макрон осудил нападение в немецком Галле

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил атаку у синагоги в немецком Галле, в которой погибли два человека.

В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека,.