Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом в Вашингтоне в ноябре поставки F-35

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ходе визита в Вашингтон 13 ноября обсудить с президентом США Дональдом Трампом поставки американских новейших истребителей F-35, несмотря на угрозы американского лидера в адрес Турции.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного
"Мы с господином Трампом предпринимаем усилия по укреплению отношений между Турцией и США. Он сказал, что Турция выполняет свою часть (соглашения по F-35). Если будет на то милость Аллаха, мы приедем в Вашингтон 13 ноября, у нас будет возможность поговорить", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после визита в Сербию. Его цитирует телеканал CNN Turk.
Комментируя угрозы Трампа против Турции, Эрдоган заявил, что "такие заявления направлены на предотвращение давления определенных кругов".
Турция собиралась приобрести не менее ста F-35 Lightining II в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Покупка Анкарой новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.