Евродепутат попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием

БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Поддерживающий Киев евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов на слушаниях в Европарламенте попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием.

Накануне вечером перед полупустым залом пленарных заседаний ЕП выступала с заявлением по ситуации на Украине глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В ходе обсуждения слово взял Александров-Йорданов, представляющий крупнейшую в Европарламенте фракцию Европейской народной партии.

Для начала он подверг критике "формулу Штайнмайера", которая, по его мнению, играет на руку России, а затем внезапно переключился на проблему коррупции на Украине.

"Коррупция на Украине — это российский продукт", — заключил депутат после недолгих рассуждений.

Евросоюз неоднократно заявлял, что оценивает ход реформ на Украине в том числе через призму прогресса в борьбе с коррупцией. Однако в прошлогоднем докладе о выполнении соглашения об ассоциации ЕС отмечал замедление темпов реформ в этой области и заявлял, что откат здесь недопустим.