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РИА Новости

Евродепутат попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием

02:02 10.10.2019 (обновлено: 10:21 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСессия Европарламента
Сессия Европарламента
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Сессия Европарламента. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Поддерживающий Киев евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов на слушаниях в Европарламенте попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием.
Накануне вечером перед полупустым залом пленарных заседаний ЕП выступала с заявлением по ситуации на Украине глава европейской дипломатии Федерика Могерини. В ходе обсуждения слово взял Александров-Йорданов, представляющий крупнейшую в Европарламенте фракцию Европейской народной партии.
Для начала он подверг критике "формулу Штайнмайера", которая, по его мнению, играет на руку России, а затем внезапно переключился на проблему коррупции на Украине.
"Коррупция на Украине — это российский продукт", — заключил депутат после недолгих рассуждений.
Джордж Маршалл
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Евросоюз неоднократно заявлял, что оценивает ход реформ на Украине в том числе через призму прогресса в борьбе с коррупцией. Однако в прошлогоднем докладе о выполнении соглашения об ассоциации ЕС отмечал замедление темпов реформ в этой области и заявлял, что откат здесь недопустим.
После президентских и парламентских выборов на Украине европейские представители также подчеркивали, что Киеву необходимо продолжать борьбу с коррупцией.
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Александр АлександровичСитуация на УкраинеАлександр АлександровФедерика МогериниБрюссельЕвропейский парламентУкраинаВ мире
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10 октября, 06:22
ЛКЛысый Кучерявый
12240000
А что кто -нибудь ожидал чего-нибудь иного от евродепутата, из страны сателлита Гитлера?
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Alex Neevrodeputatov
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