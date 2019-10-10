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РИА Новости
Война в Сирии

Иордания осудила турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии

02:00 10.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Министр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что осуждает военную операцию Турции на северо-востоке Сирии.
"Мы требуем от Турции немедленно прекратить нападение на Сирию и решить все вопросы в рамках международного права. Мы отвергаем любое нарушение суверенитета Сирии и осуждаем любую агрессию, угрожающую ее (Сирии - ред.) единству. Мы подчеркиваем, что политическое решение кризиса, которое сохраняет единство Сирии, обеспечивает права сирийцев и избавляет от терроризма и его опасности, является путем для обеспечения безопасности в Сирии и соседних странах", - написал Сафади в Twitter.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация нанесла авиаудары по городам Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.

* запрещенная в России террористическая организация.
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