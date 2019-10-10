Иордания осудила турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии

"Мы требуем от Турции немедленно прекратить нападение на Сирию и решить все вопросы в рамках международного права. Мы отвергаем любое нарушение суверенитета Сирии и осуждаем любую агрессию, угрожающую ее (Сирии - ред.) единству. Мы подчеркиваем, что политическое решение кризиса, которое сохраняет единство Сирии, обеспечивает права сирийцев и избавляет от терроризма и его опасности, является путем для обеспечения безопасности в Сирии и соседних странах", - написал Сафади в Twitter.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация нанесла авиаудары по городам Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.



* запрещенная в России террористическая организация.