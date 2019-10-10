Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020, заявили в ПА Альянса

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Украине едва ли удастся достичь к концу 2020 года поставленной цели полностью соответствовать стандартам НАТО, говорится в одном из докладов для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Сессия ПА НАТО пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне. Профильные комитеты ассамблеи обсудят подготовленные этой осенью проекты резолюций и докладов, которые затем будут внесены на рассмотрение сессии. В случае одобрения их направят в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.

"Текущий 2019 и 2020 годы будут иметь решающее значение в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый с 2014 года, существует серьезный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года", - говорится в докладе, подготовленном докладчиком из Канады, сенатором Джейн Корди.

В документе также указывается, что "Украина все еще далека от соответствия критериям членства в НАТО и ЕС, но ей необходимо дать четкий сигнал о том, что членство достижимо, как только будут выполнены все критерии".