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РИА Новости

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020, заявили в ПА Альянса

01:33 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Украине едва ли удастся достичь к концу 2020 года поставленной цели полностью соответствовать стандартам НАТО, говорится в одном из докладов для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Сессия ПА НАТО пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне. Профильные комитеты ассамблеи обсудят подготовленные этой осенью проекты резолюций и докладов, которые затем будут внесены на рассмотрение сессии. В случае одобрения их направят в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.
"Текущий 2019 и 2020 годы будут иметь решающее значение в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый с 2014 года, существует серьезный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года", - говорится в докладе, подготовленном докладчиком из Канады, сенатором Джейн Корди.
В документе также указывается, что "Украина все еще далека от соответствия критериям членства в НАТО и ЕС, но ей необходимо дать четкий сигнал о том, что членство достижимо, как только будут выполнены все критерии".
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
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