Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T01:25Z
https://ria.ru/20191010/1559606173.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154867/84/1548678452_0:186:2048:1338_1036x0_80_0_0_ebdffa4ad4edea2239bd5446d0e0cc00.jpg
РИА Новости

Западу предложили разработать "план Маршалла" для Украины

01:24 10.10.2019 (обновлено: 01:25 10.10.2019)
1801
© AP Photo / U.S. Army Signal CorpsДжордж Маршалл
Джордж Маршалл
© AP Photo / U.S. Army Signal Corps
Джордж Маршалл. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Западу следует подумать о разработке "амбициозных" мер поддержки Украины в масштабах "плана Маршалла", говорится в одном из докладов, подготовленных для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Сессия ПА НАТО пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне. Профильные комитеты ассамблеи обсудят подготовленные этой осенью проекты резолюций и докладов, которые затем будут внесены на рассмотрение в рамках пленарного заседания. В случае одобрения их направят в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.
"Украина нуждается в действительно амбициозном и хорошо обеспеченном ресурсами пакете помощи, возможно, даже в масштабах "плана Маршалла", который обеспечил восстановление Западной Европы после Второй мировой войны", - говорится в документе, подготовленном докладчиком из Канады Джейн Корди.
По мнению сенатора, "евроатлантическое сообщество должно продемонстрировать терпение и гибкость по отношению к Украине", а подход "должен быть политическим, а не бюрократическим".
Здание правительства Украины в Киеве
30 сентября, 12:54РИА Новости
Правительство Украины хочет достичь критериев членства в НАТО до 2025 года
"Для поддержки реформ Украине будет по-прежнему необходима материальная помощь Запада в приобретении оборудования и платформ, чтобы иметь возможность защитить себя и свои границы", - полагает также автор.
При этом в посвященном Украине докладе его автор сам же использует 37 раз слово "коррупция".
План Маршалла – меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны. На это в ЕС ответили, что считают беспрецедентным объем предоставленной в последние годы Украине европейской стороной помощи, которая составила свыше 15 миллиардов евро.
Президент Украины Владимир Зеленский
27 сентября, 00:03РИА Новости
Зеленский на встрече со Столтенбергом поднял вопрос членства Украины в НАТО
26621218
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеДональд ТрампНАТОЕвросоюзСШАВ мире
Рекомендуем
Сессия Европарламента
Евродепутат попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием
РИА
Новости
Мужчина с флагом ЕС на Парламентской площади Лондона, Великобритания. 25 июня 2016
Западные либералы устали от демократии и нашли замену выборам
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 26 октября 2018
Теперь официально: мировая экономика катится в пропасть
Лента
новостей
Отказ от алкоголя
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
Добыча нефти
В США пообещали падение цен на нефть
Строительство газопровода Северный поток-2
В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Птица низкого полета. В чем американский бомбардировщик B-1 уступает Ту-160
На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов
Девушка ест суп в кафе
Все включено в счет: как туристов заставляют платить сотни евро за еду
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Детский сад
Сотрудницу детсада уволили за объяснение слов из "Конька-Горбунка"
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии
В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Башкирии откачали почти 12 тысяч тонн сточных вод после ЧП
10:36В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками
10:36Зеленский заявил, что разговор с Трампом не мог повлиять на диалог с США
10:29В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния