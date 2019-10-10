Западу предложили разработать "план Маршалла" для Украины

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Западу следует подумать о разработке "амбициозных" мер поддержки Украины в масштабах "плана Маршалла", говорится в одном из докладов, подготовленных для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Сессия ПА НАТО пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне. Профильные комитеты ассамблеи обсудят подготовленные этой осенью проекты резолюций и докладов, которые затем будут внесены на рассмотрение в рамках пленарного заседания. В случае одобрения их направят в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.

"Украина нуждается в действительно амбициозном и хорошо обеспеченном ресурсами пакете помощи, возможно, даже в масштабах "плана Маршалла", который обеспечил восстановление Западной Европы после Второй мировой войны", - говорится в документе, подготовленном докладчиком из Канады Джейн Корди.

По мнению сенатора, "евроатлантическое сообщество должно продемонстрировать терпение и гибкость по отношению к Украине", а подход "должен быть политическим, а не бюрократическим".

"Для поддержки реформ Украине будет по-прежнему необходима материальная помощь Запада в приобретении оборудования и платформ, чтобы иметь возможность защитить себя и свои границы", - полагает также автор.

При этом в посвященном Украине докладе его автор сам же использует 37 раз слово "коррупция".

План Маршалла – меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.