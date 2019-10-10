Западу предложили разработать "план Маршалла" для Украины

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Западу следует подумать о разработке "амбициозных" мер поддержки Украины в масштабах "плана Маршалла", говорится в одном из докладов, подготовленных для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Сессия ПА НАТО пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне. Профильные комитеты ассамблеи обсудят подготовленные этой осенью проекты резолюций и докладов, которые затем будут внесены на рассмотрение в рамках пленарного заседания. В случае одобрения их направят в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.
"Украина нуждается в действительно амбициозном и хорошо обеспеченном ресурсами пакете помощи, возможно, даже в масштабах "плана Маршалла", который обеспечил восстановление Западной Европы после Второй мировой войны", - говорится в документе, подготовленном докладчиком из Канады Джейн Корди.
По мнению сенатора, "евроатлантическое сообщество должно продемонстрировать терпение и гибкость по отношению к Украине", а подход "должен быть политическим, а не бюрократическим".
"Для поддержки реформ Украине будет по-прежнему необходима материальная помощь Запада в приобретении оборудования и платформ, чтобы иметь возможность защитить себя и свои границы", - полагает также автор.
При этом в посвященном Украине докладе его автор сам же использует 37 раз слово "коррупция".
План Маршалла – меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны. На это в ЕС ответили, что считают беспрецедентным объем предоставленной в последние годы Украине европейской стороной помощи, которая составила свыше 15 миллиардов евро.