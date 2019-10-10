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РИА Новости

В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей

01:20 10.10.2019 (обновлено: 10:13 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКурение в общественных местах
Курение в общественных местах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Об этом свидетельствует протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября, подписанный главой МВД Владимиром Колокольцевым.
В нем указано, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) необходимо внести норму "об ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними".
Роспотребнадзор должен подготовить соответствующий документ и представить его в Минюст до 23 октября.
По информации газеты "Известия", норму могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.
С похожей инициативой полгода назад выступали депутаты Госсовета Удмуртии, они предлагали ввести для родителей курящих детей штрафы до трех тысяч рублей.
Вейпы
30 января, 12:18РИА Новости
Мосгордума приняла закон о штрафах за вовлечение детей в курение вейпов
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Министерство юстиции РФРоспотребнадзорМВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Правительство делает все чтобы отбить желание рожать детей.
10 октября, 04:47
molgor32
220101615503
Еще один побор с люда(( Все дети балуются курят, видела как целыми классами на переменках из школы к подьезду ближайшего дома ходят курить и курят ВСЕ! и девочки и мальчики, родители знать не знают скорее всего. Да и курят то , чтобы от "стада" не отличаться, а стадное чувство "как все" у подростков очень развито!
10 октября, 05:36
Алёна
19460312459
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