Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T10:13Z
https://ria.ru/20191010/1559605910.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

00:57 10.10.2019 (обновлено: 10:13 10.10.2019)
42393
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Две жительницы Карабудахкентского района Дагестана предстанут перед судом по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них, сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
"Двенадцатого января 2019 года 25-летний местный житель арендовал квартиру в одном из высокоэтажных домов по улице Магомедтагирова города Махачкала, куда пригласил свою бывшую сожительницу. Мужчина против воли последней вступил с ней в половую связь. Затем в ходе разговора потребовал от нее оформить кредит в банке на себя и деньги передать ему", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По версии следствия, после этого подвергшаяся сексуальному насилию женщина попросила помощи у родственницы, вместе с которой она задушила сожителя, пока тот спал.
Их обвиняют в причинении смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Автомобиль Следственного комитета РФ
8 октября, 21:28РИА Новости
В Приамурье уголовник избил и изнасиловал 83-летнюю пенсионерку
10926183350256
Обсудить 14
Карабудахкентский районРоссияДагестанПроисшествия
Популярные комментарии
Сожительница бывшая - убийца настоящая. Насиловал он ее или нет вопрос спорный, просто потому что это она так заявила, другиx доказательств очевидно нет. После насилия он получается спокойно лег спать, а она позвала родственницу, которая ей помогла душить. Скорее уж она сама занялась с ним сексом, чтобы убить когда он уснет.
10 октября, 01:39
greytankist111
31404129
Власть принадлежит народу, если представители народа сказали, что преступники заслужили казнь, то никаким коррупционерам не должно быть позволено сомневаться в праве российского народа жить свободно! Позор власти, умеющей обкрадывать тружеников и не желающей их защищать от других преступников!
10 октября, 07:18
zzbest
18100016
Рекомендуем
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
РИА
Новости
Полиция
В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Лента
новостей
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Телеведущий Александр Масляков
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Сессия Европарламента
Евродепутат попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием
Отказ от алкоголя
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
Детский сад
Сотрудницу детсада уволили за объяснение слов из "Конька-Горбунка"
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Строительство газопровода Северный поток-2
В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
Лента новостейМолния