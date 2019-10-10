Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

"Двенадцатого января 2019 года 25-летний местный житель арендовал квартиру в одном из высокоэтажных домов по улице Магомедтагирова города Махачкала, куда пригласил свою бывшую сожительницу. Мужчина против воли последней вступил с ней в половую связь. Затем в ходе разговора потребовал от нее оформить кредит в банке на себя и деньги передать ему", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.