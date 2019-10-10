Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Две жительницы Карабудахкентского района Дагестана предстанут перед судом по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них, сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
"Двенадцатого января 2019 года 25-летний местный житель арендовал квартиру в одном из высокоэтажных домов по улице Магомедтагирова города Махачкала, куда пригласил свою бывшую сожительницу. Мужчина против воли последней вступил с ней в половую связь. Затем в ходе разговора потребовал от нее оформить кредит в банке на себя и деньги передать ему", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По версии следствия, после этого подвергшаяся сексуальному насилию женщина попросила помощи у родственницы, вместе с которой она задушила сожителя, пока тот спал.
Их обвиняют в причинении смерти человеку, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.