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РИА Новости

В Стокгольме назовут Нобелевских лауреатов по литературе 2018 и 2019 годов

00:15 10.10.2019
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© AP Photo / Fernando VergaraЗолотая медаль Нобелевской премии
Золотая медаль Нобелевской премии
© AP Photo / Fernando Vergara
Золотая медаль Нобелевской премии. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 10 окт - РИА Новости. Лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы объявят в Стокгольме в четверг, решение о присуждении награды принимает Шведская академия, о нем будет объявлено в 14.00 по московскому времени.
Академия была создана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. Альфред Нобель в своем завещании поручил организации выбор лауреата премии. В ее составе 18 членов, которые выбираются на пост пожизненно, за каждым из них закрепляется номер.
В 2017 году Академию потряс скандал, из-за которого несколько членов были вынуждены покинуть ее ряды. В центре скандала оказался известный в Швеции культурный деятель Жан-Клод Арно, супруг одной из членов Академии Катарины Фростенсон. Всего 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Кроме этого, в ходе расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать источником утечки информации о победителях премии до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах. Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Уйти пришлось и постоянному секретарю Саре Даниус, первой женщине на этом посту.
На фоне скандала и судебного разбирательства в отношении Арно было решено перенести присуждение премии, поэтому в 2019 году будут вручаться две награды. Кроме этого, в этом году впервые к выбору лауреата были привлечены независимые эксперты.
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В 2017 году награда досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. Среди возможных победителей этого года эксперты и букмекерские конторы отмечают автора "Игры Престолов" Джорджа Мартина, польскую писательницу Ольгу Токарчук, кенийца Нгуги Ва Тхионго. Кроме этого среди претендентов автор "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд и японец Харуки Мураками. Среди фаворитов отмечают и российскую писательницу Людмилу Улицкую.
Среди русскоязычных писателей, удостоенных Нобелевской премии, Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский. В 2015 году награду получила Светлана Алексиевич.
Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
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Шведская академияНобелевская премияАльфред НобельБорис ПастернакИосиф БродскийОслоСШАВ мире
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