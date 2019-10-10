В Стокгольме назовут Нобелевских лауреатов по литературе 2018 и 2019 годов

СТОКГОЛЬМ, 10 окт - РИА Новости. Лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы объявят в Стокгольме в четверг, решение о присуждении награды принимает Шведская академия, о нем будет объявлено в 14.00 по московскому времени.

Академия была создана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. Альфред Нобель в своем завещании поручил организации выбор лауреата премии. В ее составе 18 членов, которые выбираются на пост пожизненно, за каждым из них закрепляется номер.

В 2017 году Академию потряс скандал, из-за которого несколько членов были вынуждены покинуть ее ряды. В центре скандала оказался известный в Швеции культурный деятель Жан-Клод Арно, супруг одной из членов Академии Катарины Фростенсон. Всего 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Кроме этого, в ходе расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать источником утечки информации о победителях премии до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах. Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Уйти пришлось и постоянному секретарю Саре Даниус, первой женщине на этом посту.

На фоне скандала и судебного разбирательства в отношении Арно было решено перенести присуждение премии, поэтому в 2019 году будут вручаться две награды. Кроме этого, в этом году впервые к выбору лауреата были привлечены независимые эксперты.

В 2017 году награда досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро. Среди возможных победителей этого года эксперты и букмекерские конторы отмечают автора "Игры Престолов" Джорджа Мартина, польскую писательницу Ольгу Токарчук, кенийца Нгуги Ва Тхионго. Кроме этого среди претендентов автор "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд и японец Харуки Мураками. Среди фаворитов отмечают и российскую писательницу Людмилу Улицкую.

Среди русскоязычных писателей, удостоенных Нобелевской премии, Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский. В 2015 году награду получила Светлана Алексиевич.