Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Члены сената конгресса США предлагают ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и ввести визовые ограничения в отношении высокопоставленных чиновников, говорится в проекте двухпартийного документа, опубликованного в Члены сената конгресса США предлагают ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и ввести визовые ограничения в отношении высокопоставленных чиновников, говорится в проекте двухпартийного документа, опубликованного в Twitter влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Сенаторы также предлагают ввести санкции против энергетического сектора Турции и запретить с ней военное сотрудничество.

"Ввести санкции в отношении активов в США против следующих политических лидеров: президента, вице-президента, министра иностранных дел, министра финансов, министра торговли, министра энергетики и природных ресурсов", — отмечается в документе.

Предполагается, что санкции против энергетического сектора будет распространяться на любых иностранных граждан, которые поставляют товары и услуги, технологии, информацию и другую помощь для "поддержки внутреннего турецкого производства топлива и природного газа для их использования вооруженными силами".

Также предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 "существенным" нарушением американского Закона о противодействию противникам Америки через санкции (CAATSA), "что влечет автоматические санкции против Анкары", говорится в документе.

Кроме того, предлагается установить запрет на оказание военной помощи Турции, в частности на продажу военной продукции, услуг, технологий и материалов для вооруженных сил республики, а также запретить поставку боеприпасов для турецкой армии.

Операция Турции в Сирии

Ранее Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"*.

По данным Минобороны Турции, после начала операции военные нанесли удары по 181 цели курдских формирований.

Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Линдси Грэм заявлял в ответ на объявление об операции Турцией о готовности представить двухпартийный законопроект по санкциям против Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК полностью введут в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки.