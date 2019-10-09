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РИА Новости

Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции

23:58 09.10.2019 (обновлено: 05:42 10.10.2019)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Члены сената конгресса США предлагают ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и ввести визовые ограничения в отношении высокопоставленных чиновников, говорится в проекте двухпартийного документа, опубликованного в Twitter влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Сенаторы также предлагают ввести санкции против энергетического сектора Турции и запретить с ней военное сотрудничество.
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"Ввести санкции в отношении активов в США против следующих политических лидеров: президента, вице-президента, министра иностранных дел, министра финансов, министра торговли, министра энергетики и природных ресурсов", — отмечается в документе.
Предполагается, что санкции против энергетического сектора будет распространяться на любых иностранных граждан, которые поставляют товары и услуги, технологии, информацию и другую помощь для "поддержки внутреннего турецкого производства топлива и природного газа для их использования вооруженными силами".
Также предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 "существенным" нарушением американского Закона о противодействию противникам Америки через санкции (CAATSA), "что влечет автоматические санкции против Анкары", говорится в документе.
Кроме того, предлагается установить запрет на оказание военной помощи Турции, в частности на продажу военной продукции, услуг, технологий и материалов для вооруженных сил республики, а также запретить поставку боеприпасов для турецкой армии.
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Операция Турции в Сирии

Ранее Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"*.
По данным Минобороны Турции, после начала операции военные нанесли удары по 181 цели курдских формирований.
Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Линдси Грэм заявлял в ответ на объявление об операции Турцией о готовности представить двухпартийный законопроект по санкциям против Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК полностью введут в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки.
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Вчера, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
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Обсудить 19
Военная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Конечно вводите! Инжерлик...)
10 октября, 00:10
ttrit77
7150002
Американцам надо оправдываться за предательство своих курдских шестёрок, вот они и надувают щёки. Но это всего лишь слова, в реальности никто ничего делать не будет.
10 октября, 00:51
СССергей Смирнов
1310001
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