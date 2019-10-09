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РИА Новости
Война в Сирии

Джонсон подтвердил позицию Британии относительно действий Турции в Сирии

23:55 09.10.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом позицию Лондона по Сирии, стороны согласились с тем, что действия Турции могут привести к гуманитарной катастрофе, сообщил журналистам официальный представитель канцелярии британского премьера.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил в среду, что действия Турции создают риск дестабилизации региона.
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Разговор Джонсона и Трампа состоялся в среду вечером, они обсудили международные проблемы и двусторонние вопросы.
"Лидеры выразили обеспокоенность вторжением Турции на северо-восток Сирии и возможностью возникновения гуманитарной катастрофы в регионе", - говорится в заявлении представителя канцелярии.
Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Джонсон и Трамп обсудили также торговые вопросы.
"Премьер заявил о том, что разочарован заявлениями США о введении пошлин на импорт из Британии и ЕС в рамках спора компаний Boeing и Airbus, которые нанесут ущерб многим отраслям и, в том числе, производителям шотландского виски. Премьер потребовал от президента не вводить пошлины", - отмечается в сообщении.
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Стороны обсудили и ситуацию вокруг гибели британского подростка Гарри Данна в ДТП с участием жены американского дипломата.
"Премьер-министр попросил президента изменить позицию по отношению к женщине - участнице ДТП для того, чтобы она могла вернуться в Британию для сотрудничества с полицией и с тем, чтобы позволить семье Данна добиться правосудия. Президент заявил, что он в курсе дела, глубоко сожалеет о случившемся и выражает соболезнования родителям Гарри. Лидеры согласились совместно найти решение этой проблемы в ближайшее время", - отмечается в сообщении.
Авария, жертвой которой стал 19-летний Данн, произошла 27 августа. Мотоцикл подростка столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы Кроутон в графстве Нортгемптоншир в центре Англии. По версии полиции, жена дипломата Анн Сакулас, покидая базу, выехала по ошибке на встречную полосу, где столкнулась с мотоциклом Данна. После аварии женщина покинула место ДТП, в спешном порядке вылетела в США и была наделена дипломатическим иммунитетом, что позволяет ей избежать правосудия. Глава МИД Британии Доминик Рааб попросил во вторник посла США в Лондоне Вуди Джонсона пересмотреть позицию и "поступить правильно по отношению к семье погибшего".
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииБорис ДжонсонДональд ТрампТурцияСирияВ мире
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