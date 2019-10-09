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РИА Новости

Эксперт: встреча Путина с губернаторами подвела итог избирательной кампании

23:03 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов РФ. 9 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов РФ. 9 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Встреча президента РФ с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, – это подведение итогов избирательной кампании и напутствие новым руководителям регионов, заявил РИА Новости политолог Марат Баширов.
"Конечно, это была и встреча по подведению итогов, и отеческое напутствие о том, что расслабляться не надо – надо работать на благо тех регионов, которые оказали им доверие", – сказал он.
Эксперт также отметил, что слова президента в первую очередь были обращены к губернаторам, которые впервые возглавили субъекты РФ.
"Президент понимает, что эти люди впервые возглавят регионы. И те напутственные слова, которые он сказал, сфокусированы в первую очередь на том, что самое сложное для новых глав субъектов впереди, что те компетенции, которые они приобрели в Высшей школе государственного управления, требуют вдумчивого применения" – пояснил Баширов.
Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
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Ключевой задачей, над которой губернаторам придется, по словам президента, работать напряженно, станет реализация национальных проектов в регионах, считает политолог.
"Подтекст связан с тем, что все нацпроекты, которые на сегодняшний день реализуются, только координируются Москвой, но реально все происходит на местах. Именно от губернаторов, особенно тех, кто совсем недавно работал в органах исполнительной власти, требуется ускоренная реализация нацпроектов на территориях. А для этого им предстоит сближать практики управления, которые применяются федеральным и региональными правительствами", – подчеркнул он.
Кроме того, важным критерием успешности новых губернаторов станет, по словам эксперта, обозначенная президентом эффективность диалога с населением.
"У всех губернаторов на сегодняшний день есть критерий эффективности социального диалога. И это касается не только решения конкретных проблем, но и разъяснения действий власти на упреждение", – добавил Баширов
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