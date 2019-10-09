Совет ЛАГ проведет экстренное заседание в связи с операцией Турции в Сирии

КАИР, 9 окт - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД соберется в субботу, 12 октября, на экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг операции турецкой армии на территории Сирии, говорится в сообщении панарабской организации.

"Принято решение провести экстренное заседание совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в субботу, 12 октября, по предложению Египта и при согласии ряда государств", - говорится в документе. На заседании будет обсуждаться "агрессия Турции на сирийской территории, которая является неприемлемым посягательством на суверенитет арабского государства". По мнению ЛАГ, Турция "воспользовалась сложной ситуацией, сложившейся в Сирии в нарушение международного права".

Ранее Египет призвал к чрезвычайному созыву Совета ЛАГ в связи с началом военной операции Турции в Сирии.

Турецкая авиация начала в среду военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.