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РИА Новости
Война в Сирии

Совет ЛАГ проведет экстренное заседание в связи с операцией Турции в Сирии

22:46 09.10.2019 (обновлено: 23:30 09.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЭмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ). Архивное фото
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД соберется в субботу, 12 октября, на экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг операции турецкой армии на территории Сирии, говорится в сообщении панарабской организации.
"Принято решение провести экстренное заседание совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в субботу, 12 октября, по предложению Египта и при согласии ряда государств", - говорится в документе. На заседании будет обсуждаться "агрессия Турции на сирийской территории, которая является неприемлемым посягательством на суверенитет арабского государства". По мнению ЛАГ, Турция "воспользовалась сложной ситуацией, сложившейся в Сирии в нарушение международного права".
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Ранее Египет призвал к чрезвычайному созыву Совета ЛАГ в связи с началом военной операции Турции в Сирии.
Турецкая авиация начала в среду военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.
Ряд арабских стран уже выступили с резким осуждением этой операции.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЛАГВойна в СирииЛига арабских государствТурцияСирияВ мире
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