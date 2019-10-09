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РИА Новости

Cуд не восстановил на службе полицейского, уволенного из-за дела Голунова

22:00 09.10.2019 (обновлено: 22:16 09.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московский городской суд отказал в удовлетворении иска сержанта Романа Феофанова о восстановлении на службе.
В сентябре экс-полицейский вместе с коллегами Андреем Щировым и Максимом Уметбаевым, уволенными после дела журналиста Ивана Голунова, подал иски о восстановлении на службе.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16РИА Новости
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
Заседания по их делу проходят в закрытом режиме, так как в нем имеются документы, содержащие государственную тайну.

Дело Ивана Голунова

В июне в Москве задержали журналиста Ивана Голунова. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против него возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, а омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
17 июня, 12:59РИА Новости
Голунов рассказал, что маскируется из-за своей популярности
Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Два дня спустя Путин по ходатайству главы МВД освободил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. В столичном управлении МВД сообщили, что при работе над делом Голунова полицейские нашли ряд нарушений.
Позднее Путин призвал провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу журналиста. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
15 июня, 04:45РИА Новости
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
8929611965
Обсудить 15
РоссияДело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
Популярные комментарии
Людям выполняющим преступные приказы не место в полиции. очень жаль что давших эти приказы не выперли с работы. вообще они должны за подброс наркотиков в тюрьме сидеть.
9 октября, 22:05
Nerp
41111010
Восстановить? Где уголовные дела в отношении заказчиков с большими погонами?!!
9 октября, 22:36
УГУмное Голосование
1701002
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