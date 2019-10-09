Cуд не восстановил на службе полицейского, уволенного из-за дела Голунова

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московский городской суд отказал в удовлетворении иска сержанта Романа Феофанова о восстановлении на службе.
В сентябре экс-полицейский вместе с коллегами Андреем Щировым и Максимом Уметбаевым, уволенными после дела журналиста Ивана Голунова, подал иски о восстановлении на службе.
Заседания по их делу проходят в закрытом режиме, так как в нем имеются документы, содержащие государственную тайну.
Дело Ивана Голунова
В июне в Москве задержали журналиста Ивана Голунова. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против него возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, а омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.
Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Два дня спустя Путин по ходатайству главы МВД освободил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. В столичном управлении МВД сообщили, что при работе над делом Голунова полицейские нашли ряд нарушений.
Позднее Путин призвал провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу журналиста. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".