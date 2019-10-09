Cуд не восстановил на службе полицейского, уволенного из-за дела Голунова

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московский городской суд Московский городской суд отказал в удовлетворении иска сержанта Романа Феофанова о восстановлении на службе.

В сентябре экс-полицейский вместе с коллегами Андреем Щировым и Максимом Уметбаевым, уволенными после дела журналиста Ивана Голунова, подал иски о восстановлении на службе.

Заседания по их делу проходят в закрытом режиме, так как в нем имеются документы, содержащие государственную тайну.

Дело Ивана Голунова

В июне в Москве задержали журналиста Ивана Голунова. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против него возбудили уголовное дело. Как сообщал столичный главк МВД, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, а омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.

Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Два дня спустя Путин по ходатайству главы МВД освободил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. В столичном управлении МВД сообщили, что при работе над делом Голунова полицейские нашли ряд нарушений.