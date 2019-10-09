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РИА Новости
Война в Сирии

Очевидец сообщил о погибших и раненых после удара турецких ВВС по Сирии

21:41 09.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В результате ударов турецких ВВС по приграничным районам на северо-востоке Сирии погибли и пострадали около 40 командиров Сирийских демократических сил (SDF), сообщил РИА Новости очевидец, житель приграничного города Рас эль-Айн.
"Турецкие военные вертолеты обстреляли американскую базу аль-Аркам в городе Рас-эль-Айн, когда там проводили собрание представители командования", - сказал собеседник агентства.
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По его данным, "в результате обстрела погибли и получили ранения около 40 командиров SDF".
СМИ в понедельник сообщали, что международная коалиция в понедельник вывела свои подразделения и военную технику с базы аль-Аркам, расположенной в 10 километрах к западу от Рас эль-Айна. База в настоящий момент используется SDF.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городам Рас эль-Айн, Телль-Абъяд и ряду других. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
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Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
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