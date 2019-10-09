Дрозденко: Ленобласть ежегодно выделяет на АПК более 7 млрд рублей

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Власти Ленинградской области ежегодно направляют 7 миллиардов рублей из регионального бюджета на поддержку сельского хозяйства, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".

"По кредитованию аграриев самый крупный партнер – Сбербанк, затем ВТБ и Россельхозбанк. 49% кредитов приходится на Сбербанк, 51% - на все остальные банки", - сказал глава региона.

Он добавил, что с 2012 года в регионе реализуются программы страхования сельского хозяйства от убытков в случае чрезвычайных ситуаций.

"Нас заставляет жизнь, поскольку мы находимся в зоне рискованного земледелия, у нас погода абсолютно разная. У нас может быть и засушливое лето, и ранняя зима, и в сентябре снег выпасть. Наши сельхозтоваропроизводители страхуют в первую очередь растениеводческую продукцию. Мы были одними из первых России, кто этим занялся" - отметил Дрозденко.

Он добавил, что прогнозируемый рост объемов производства в сельском хозяйстве региона в следующем году составит 3-4%.