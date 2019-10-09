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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: Ленобласть ежегодно выделяет на АПК более 7 млрд рублей

21:40 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Власти Ленинградской области ежегодно направляют 7 миллиардов рублей из регионального бюджета на поддержку сельского хозяйства, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень-2019".
"По кредитованию аграриев самый крупный партнер – Сбербанк, затем ВТБ и Россельхозбанк. 49% кредитов приходится на Сбербанк, 51% - на все остальные банки", - сказал глава региона.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Он добавил, что с 2012 года в регионе реализуются программы страхования сельского хозяйства от убытков в случае чрезвычайных ситуаций.
"Нас заставляет жизнь, поскольку мы находимся в зоне рискованного земледелия, у нас погода абсолютно разная. У нас может быть и засушливое лето, и ранняя зима, и в сентябре снег выпасть. Наши сельхозтоваропроизводители страхуют в первую очередь растениеводческую продукцию. Мы были одними из первых России, кто этим занялся" - отметил Дрозденко.
Он добавил, что прогнозируемый рост объемов производства в сельском хозяйстве региона в следующем году составит 3-4%.
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"Мы точно будем расти по производству яиц, у нас появился экспортный потенциал, по свинине, потому что это ниша, которая не заполнена. Мы будем прирастать по молоку, по плодоовощной продукции. Для себя недавно открыли нишу по производству баклажанов в закрытом грунте, рукколы, базилика", - резюмировал глава Ленобласти.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияЭкономика
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