Основной объем инвестиций в АПК Ленобласти приходится на животноводство

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Основной объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Ленинградской области приходится на животноводство, птицеводство и выращивание овощей в закрытом грунте, сообщил РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень - 2019.

"По птице мы одни из лидеров в России, эту продукцию мы экспортируем. Например, наше яйцо покупают Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, а молочная продукция – отдельно мы производим яичный белок и желток и готовые омлеты - поставляется в Японию и Европу. Куриные лапки мы поставляем во Вьетнам, Таиланд и Гонкгонг", - сказал Дрозденко.

Кроме того, он отметил, что более 400 миллионов рублей планируется вложить в строительство второй очереди тепличного комплекса в городе Пикалево. В Ленобласти также начато строительство крупного селекционного центра, общий объем инвестиций в проект составляет более 400 миллионов рублей. В рамках проекта планируется построить фермы на две тысячи голов крупного рогатого скота.

Дрозденко добавил, что в области активно развивается производство иван-чая в купаже с травами, произрастающими в экологически чистых районах региона.