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РИА Новости
Ленинградская область

Основной объем инвестиций в АПК Ленобласти приходится на животноводство

21:39 09.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Основной объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Ленинградской области приходится на животноводство, птицеводство и выращивание овощей в закрытом грунте, сообщил РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в кулуарах проходящей в Москве выставки "Золотая осень - 2019.
"По птице мы одни из лидеров в России, эту продукцию мы экспортируем. Например, наше яйцо покупают Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, а молочная продукция – отдельно мы производим яичный белок и желток и готовые омлеты - поставляется в Японию и Европу. Куриные лапки мы поставляем во Вьетнам, Таиланд и Гонкгонг", - сказал Дрозденко.
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Кроме того, он отметил, что более 400 миллионов рублей планируется вложить в строительство второй очереди тепличного комплекса в городе Пикалево. В Ленобласти также начато строительство крупного селекционного центра, общий объем инвестиций в проект составляет более 400 миллионов рублей. В рамках проекта планируется построить фермы на две тысячи голов крупного рогатого скота.
Дрозденко добавил, что в области активно развивается производство иван-чая в купаже с травами, произрастающими в экологически чистых районах региона.
"У нас по-прежнему востребована продукция небольших хозяйств, например, есть крестьянско-фермерское хозяйство "Муслим". Он начинал как индивидуальный предприниматель, а сегодня производит огромную линейку своей молочной продукции, основанной на национальных рецептах", - сказал Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияЭкономика
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