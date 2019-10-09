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РИА Новости

Байден впервые призвал к импичменту Трампа

21:20 09.10.2019
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© AP Photo / Tony DejakКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
© AP Photo / Tony Dejak
Кандидат в президенты США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден впервые призвал объявить импичмент президенту Дональду Трампу, который, как предполагается, добивался от украинских властей расследования в отношении cемьи Байдена.
"Дональд Трамп нарушил свою президентскую присягу, предал нашу нацию и совершил действия, подпадающие под импичмент", - заявил Байден, выступая перед сторонниками в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир. Выступление транслировал телеканал C-SPAN.
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"Трамп и его эмиссары не раз запугивали украинских лидеров, которые боялись за само существование страны, ради его (Трампа) политической выгоды. Они задерживали политическую поддержку или жизненно необходимую военную помощь, чтобы надавить на Украину... Это очень серьезно. США не могут позволить себе президента, который будет злоупотреблять любыми властными полномочиями, чтобы его переизбрали", - сказал Байден.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении cемьи бывшего вице-президента Байдена. Трамп отрицает какую-либо вину и отказывается сотрудничать с расследованием конгресса.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действующего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Позже Шокин был уволен. В августе 2017 года расследование дела относительно компании Burisma было закрыто.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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