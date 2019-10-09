Байден впервые призвал к импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США демократ Джо Байден впервые призвал объявить импичмент президенту Дональду Трампу, который, как предполагается, добивался от украинских властей расследования в отношении cемьи Байдена.

"Дональд Трамп нарушил свою президентскую присягу, предал нашу нацию и совершил действия, подпадающие под импичмент", - заявил Байден, выступая перед сторонниками в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир. Выступление транслировал телеканал C-SPAN

"Трамп и его эмиссары не раз запугивали украинских лидеров, которые боялись за само существование страны, ради его (Трампа) политической выгоды. Они задерживали политическую поддержку или жизненно необходимую военную помощь, чтобы надавить на Украину... Это очень серьезно. США не могут позволить себе президента, который будет злоупотреблять любыми властными полномочиями, чтобы его переизбрали", - сказал Байден.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении cемьи бывшего вице-президента Байдена. Трамп отрицает какую-либо вину и отказывается сотрудничать с расследованием конгресса.