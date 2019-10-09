Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Информагентство Anadolu опубликовало кадры первых ударов турецких войск в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии.

На кадрах можно увидеть последствия обстрелов. Также можно заметить турецкие самолеты, вылетающие на задание.

О начале операции ранее объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по его словам, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*.

В Анкаре заявили, что основными целями операции является очистка приграничной территории от курдского ополчения, создание зоны безопасности и размещение сирийских беженцев. Турецкое руководство отмечало, что на территории страны находятся около четырех миллионов сирийцев, которых Анкара "не может бесконечно содержать".

Центр координации и военных операций курдских "Сирийских демократических сил" сообщил, что в результате турецких обстрелов погибли не менее пяти человек, еще несколько получили ранения.

По данным сирийского государственного телеканала Ikhbariya , армия Турции атаковала также города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка. Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии.

Свою озабоченность происходящим выразил генсек ООН Антониу Гутерреш. Как сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак, любые военные операции должны соответствовать уставу ООН и международному гуманитарному праву.

Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности всемирной организации.

Сирийские власти не признают автономную администрацию на северо-востоке страны, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Переговоры между Дамаском и курдской администрацией результатов не дали.

Сирийское руководство неоднократно осуждало действия Турции на севере страны.