Зеленский вручил удостоверения новому составу ЦИК Украины

Верховная рада Украины 4 октября назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, срок его полномочий составляет семь лет. На первом заседании ЦИК избрал Олега Диденко, который ранее был членом предыдущего состава этой комиссии, своим председателем.

По ее данным, присутствовавший на встрече председатель Верховной рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением. Спикер парламента подчеркнул важность участия нового состава ЦИК в работе над Избирательным кодексом.

Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет. По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. В предыдущем составе Центризбиркома не было представителей от правящей партии "Слуга народа".