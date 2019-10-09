Россия планирует запуск мини-лунохода в 2027 году

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия планирует запустить мини-луноход на Луну в составе автоматической посадочной станции "Луна-28", заявил руководитель лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак.

В январе научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил РИА Новости, что запуск "Луны-28" намечается в 2027 году. Ей предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде. При этом тяжелый луноход планируется доставить на Луну посадочной станцией "Луна-29" в 2028 году.

"Первоначально планировалось, что она ("Луна-28" - ред.) будет состоять только из посадочной станции с основной задачей доставки на Землю образцов грунта с южного полюса Луны", - сказал Литвак на Десятом московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"Сейчас предлагается, что это будет не только доставка образцов на Землю, но и автономный среднего размера ровер", - добавил он.

В презентации, представленной Литваком, отмечалось, что мини-луноход будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, перемещаться со скоростью не более 3 километров в час на расстояние до 30 километров и работать в течение одного года. Кроме того, его оборудуют манипулятором.

Он отметил, что учёные предлагают "прилунить" "Луну-28" рядом с посадочной станцией "Луна-27", запуск которой планируется в 2025 году. Это позволит роверу перевести образцы лунного грунта с "Луны-27" на "Луну-28".

Литвак также сообщил, что один из вариантов предполагает создание мини-лунохода для "Луны-28" Германским центром авиации и космонавтики.

Ранее источник РИА в ракетно-космической отрасли сообщал, что "Луну-28" планируют запустить с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03.