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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Россия планирует запуск мини-лунохода в 2027 году

20:49 09.10.2019 (обновлено: 09:59 10.10.2019)
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© NASA/Christina H KochВосход Луны над атмосферой
Восход Луны над атмосферой
© NASA/Christina H Koch
Восход Луны над атмосферой. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия планирует запустить мини-луноход на Луну в составе автоматической посадочной станции "Луна-28", заявил руководитель лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак.
В январе научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил РИА Новости, что запуск "Луны-28" намечается в 2027 году. Ей предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде. При этом тяжелый луноход планируется доставить на Луну посадочной станцией "Луна-29" в 2028 году.
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"Первоначально планировалось, что она ("Луна-28" - ред.) будет состоять только из посадочной станции с основной задачей доставки на Землю образцов грунта с южного полюса Луны", - сказал Литвак на Десятом московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.
"Сейчас предлагается, что это будет не только доставка образцов на Землю, но и автономный среднего размера ровер", - добавил он.
В презентации, представленной Литваком, отмечалось, что мини-луноход будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, перемещаться со скоростью не более 3 километров в час на расстояние до 30 километров и работать в течение одного года. Кроме того, его оборудуют манипулятором.
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Он отметил, что учёные предлагают "прилунить" "Луну-28" рядом с посадочной станцией "Луна-27", запуск которой планируется в 2025 году. Это позволит роверу перевести образцы лунного грунта с "Луны-27" на "Луну-28".
Литвак также сообщил, что один из вариантов предполагает создание мини-лунохода для "Луны-28" Германским центром авиации и космонавтики.
Ранее источник РИА в ракетно-космической отрасли сообщал, что "Луну-28" планируют запустить с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03.
В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю образцы лунного грунта.
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Хочу стать космонавтомКосмосЛев ЗеленыйКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
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