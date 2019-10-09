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РИА Новости

Кличко обвинил Киевсовет в саботаже

20:41 09.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко обвинил Киевсовет в саботаже и заявил, что депутаты отказываются принимать важные для города решения.
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.
"За последние пять лет Киевский городской совет был одним из самых успешных советов на Украине по принятию решений, никогда не было блокирований, все депутаты работали. А потом, после выборов, я собираю совет - депутаты не приходят, второй раз собираю - не приходят, третий не приходят", - сказал Кличко в эфире радио "Новое время".
Таким образом, по его словам, тормозится принятие важных для города решений, таких как по бюджету города и началу отопительного сезона. "Если они не хотят работать, нужно, чтобы приходили те, которые хотят и будут работать", - отметил Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
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Кроме того, он выступил против проведения досрочных выборов, которые предлагают ряд политических сил. Но если депутаты не начнут работать, то другого выхода, кроме досрочных выборов, не останется, считает мэр Киева.
"Это реальный саботаж, и об этом господин (глава офиса Зеленского Андрей) Богдан заявлял два месяца назад, когда вышел и сказал: "Кличко не контролирует Киевсовет". Я был очень удивлен. А потом уже я вижу последствия. Депутаты подходят ко мне и лично говорят: "Извините, пожалуйста, нам позвонили, сказали, что нам не рекомендуют идти на это, очень высокие должностные лица рекомендовали", — сказал мэр, отвечая на вопрос, можно ли расценивать такие действия как саботаж.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5% проходной барьер, прошли пять партий: "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.
Мэр Киева Виталий Кличко
3 октября, 12:15РИА Новости
Кличко считает, что принятие законопроекта о столице может навредить Киеву
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