Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019

КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко обвинил Киевсовет в саботаже и заявил, что депутаты отказываются принимать важные для города решения.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. Сейчас глава КГГА является одновременно мэром украинской столицы.

"За последние пять лет Киевский городской совет был одним из самых успешных советов на Украине по принятию решений, никогда не было блокирований, все депутаты работали. А потом, после выборов, я собираю совет - депутаты не приходят, второй раз собираю - не приходят, третий не приходят", - сказал Кличко в эфире радио "Новое время"

Таким образом, по его словам, тормозится принятие важных для города решений, таких как по бюджету города и началу отопительного сезона. "Если они не хотят работать, нужно, чтобы приходили те, которые хотят и будут работать", - отметил Кличко.

Кроме того, он выступил против проведения досрочных выборов, которые предлагают ряд политических сил. Но если депутаты не начнут работать, то другого выхода, кроме досрочных выборов, не останется, считает мэр Киева.

"Это реальный саботаж, и об этом господин (глава офиса Зеленского Андрей) Богдан заявлял два месяца назад, когда вышел и сказал: "Кличко не контролирует Киевсовет". Я был очень удивлен. А потом уже я вижу последствия. Депутаты подходят ко мне и лично говорят: "Извините, пожалуйста, нам позвонили, сказали, что нам не рекомендуют идти на это, очень высокие должностные лица рекомендовали", — сказал мэр, отвечая на вопрос, можно ли расценивать такие действия как саботаж.