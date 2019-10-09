Воронежца, сбившего курсанта МЧС, признали невменяемым

ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Житель Воронежа, который на автомобиле Mercedes пытался задавить курсанта МЧС, признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении, сообщает в среду прокуратура региона.

Инцидент произошел 1 апреля 2019 года. Как информировало следствие, 46-летний водитель Mercedes "с целью убийства" совершил наезд на 21-летнего молодого человека и скрылся с места происшествия.

СК возбудил дело о покушении на убийство. Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники спецподразделения полиции по месту жительства, на допросе он не признал вину и воспользовался правом не свидетельствовать против самого себя. Следствие предъявило ему обвинение 18 апреля. Суд заключил водителя под стражу.

"Сегодня, 9 октября 2019 года, прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего воронежца, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Ленинский районный суд, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности, он злоупотребляет спиртным, имеет ряд тяжелых заболеваний. По информации полиции, на счету Дмитренко 46 нарушений скоростного режима на дорогах. Суд лишил его 18 июля права управлять автомобилем.

"Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов ФМИЦПН МЗ РФ им В. П. Сербского задержанный страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. В момент совершения уголовно наказуемого деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, мужчина "нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа".

"Вследствие невменяемости водителя, совершившего наезд на курсанта, судом будет рассмотрен вопрос о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера - помещении в психиатрический стационар", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура также информирует, что материалы проверки в отношении врачей, выдавших водителю медицинское заключение об отсутствии у его противопоказаний для получения водительского удостоверения в момент, когда он уже состоял на учете, выделены в отдельное производство для решения вопроса об их уголовном преследовании.