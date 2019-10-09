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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт объяснил, зачем Эрдогану контроль над северо-востоком Сирии

19:49 09.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
ДАМАСК, 9 окт - РИА Новости. Приобретение контроля над территориями на северо-востоке Сирии на границе с Турцией позволит турецкому президенту стать основным политическим игроком в регионе, это судьбоносная битва, так как в случае проигрыша Турция станет обычной страной региона, заявил РИА Новости сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
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Судьбоносная битва

"Судьба турецкого президента под большой угрозой, так как он взял с собой весь турецкий народ в путь к фантазии о возвращении к прежнему устройству – к Османскому халифату", - заявил ад-Дерзи.
"Контроль над районами на севере Сирии позволит Эрдогану стать основным игроком в регионе, определяющим политику в будущем для Дамаска", - заявил он.
По его мнению, также это единственное направление для дальнейшего расширения турецких территорий: на всех других направлениях такое расширение невозможно.
Если же операция не увенчается успехом, то возникнет угроза. "Турция станет обычным региональным государством, неспособным расшириться, так как Сирия на юге защищена Россией и Ираном, с востока невозможно из-за столкновений с региональной силой (курдами - ред.), а на западе страны НАТО. Это судьбоносная битва", - пояснил эксперт.
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Нужны переговоры

Говоря о возможном сотрудничестве Дамаска с курдами, эксперт подчеркнул, что на данном этапе нельзя обмениваться обвинениями.
"Сейчас не время Дамаску говорить курдам: "Вы ошиблись, вы заплатите за это цену"... но и курды не могут говорить с Дамаском, используя термины "режим", "силы режима", так как это законные, легитимные власти", - заявил эксперт.
По его мнению, необходимо провести прямые переговоры под гарантии РФ. "В случае успехов переговоров сирийская армия войдет на север Сирии, и установит легитимную власть там. Когда сирийская армия приблизится к границам с Турцией, сможет ли турецкая армия атаковать ее? В этом случае она будет атаковать легитимные власти", - заявил ад-Дерзи.
По его словам, в этом случае Турция не сможет прибегнуть к доводам, что сражается с "террористическими организациями".
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Таким образом, планы Эрдогана по расширению Турции провалятся. По его мнению, Турция должна стать сотрудничающим государством, а не врагом Дамаску. Он отметил, что сейчас есть шанс вернуть ситуацию к балансу в регионе.
Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев, и она не может бесконечно содержать их.
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Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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