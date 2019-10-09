Турецкая операция в Сирии приведёт к усилению ИГ*, считают эксперты

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Турецкая операция в Сирии приведёт к усилению и возможной перегруппировке террористов "Исламского государства"*, считают американские эксперты.

Президент Турции объявил в среду о начале в Сирии военной операции "Источник мира", направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.

Вашингтон ранее сообщил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

"Одно дело желать сократить военное участие США на Ближнем Востоке и совсем другое - сделать это без какой-либо подготовки, без учета последствий", - заявил бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент "Международной кризисной группы" Роберт Малли.

По его словам, действия США наносят удар в спину курдских сил, это может придать новые силы террористам ИГ*. "К сожалению, это то, что происходит, и предсказуемые последствия очевидны для всех", - говорится в комментарии Малли, поступившем в РИА Новости.

С ним согласен другой американский эксперт по негосударственным вооруженным группировкам Сэм Хеллер. "Новая запущенная интервенция Турции на северо-востоке Сирии вовлечет РПК (Рабочую партию Курдистана – ред.) в борьбу за выживание, прервав их усилия против ИГ*. Это может позволить ИГ* перегруппироваться в Сирии и потенциально дестабилизировать соседний Ирак", - уверен он.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. Конгресс США также намерен действовать решительно: сенаторы от двух партий завершают работу над законопроектом по введению санкций против Турции. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал рассмотреть приостановку членства Турции в НАТО, отметив, что Анкара "заплатит высокую цену" за проводимую операцию.