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РИА Новости
Культура

Тимати "поздравил" L’One с днем рождения и раскрыл подробности конфликта

19:36 09.10.2019 (обновлено: 20:28 09.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкL'ONE и Тимати
L'ONE и Тимати
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Тимати опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил бывшего артиста своего лейбла Левана Горозию с днем рождения и назвал его лживым и пустым человеком.
Накануне Мещанский суд Москвы отклонил иск Горозии к музыкальному лейблу Black Star, его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу), в котором артист просил признать за ним права на интеллектуальную собственность.
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Также музыкант рассказал о подробностях конфликта между исполнителями.
"Говорить о личном всегда болезненно и неприятно, тем более когда на старте ты ешь из одной тарелки с близким, а спустя какое-то количество лет, он вызывает тебя в суд", — написал Тимати в Instagram.
Он добавил, что Горозия знал все детали контракта, поскольку сутки изучал его перед подписанием и не внес ни одной правки.
"Теперь слушай — ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой", — заявил Тимати.
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По его словам, от Горозии отвернулись даже те, к кому он обращался за помощью, когда они разобрались в сути противоречий между двумя музыкантами.
В завершение Тимати поздравил бывшего артиста Black Star с днем рождения, пожелал ему удачи и посоветовал жить своей жизнью и не лезть в его.
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КультураL'One (Леван Горозия)Шоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)Россия
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