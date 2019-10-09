Тимати "поздравил" L’One с днем рождения и раскрыл подробности конфликта

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Тимати опубликовал в Тимати опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил бывшего артиста своего лейбла Левана Горозию с днем рождения и назвал его лживым и пустым человеком.

Накануне Мещанский суд Москвы отклонил иск Горозии к музыкальному лейблу Black Star, его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу), в котором артист просил признать за ним права на интеллектуальную собственность.

Также музыкант рассказал о подробностях конфликта между исполнителями.

"Говорить о личном всегда болезненно и неприятно, тем более когда на старте ты ешь из одной тарелки с близким, а спустя какое-то количество лет, он вызывает тебя в суд", — написал Тимати в Instagram.

Он добавил, что Горозия знал все детали контракта, поскольку сутки изучал его перед подписанием и не внес ни одной правки.

"Теперь слушай — ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой", — заявил Тимати.

По его словам, от Горозии отвернулись даже те, к кому он обращался за помощью, когда они разобрались в сути противоречий между двумя музыкантами.