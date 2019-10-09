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РИА Новости

Порошенко предложил реализовывать "формулу украинского мира"

19:24 09.10.2019
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoБывший президент Украины Петр Порошенко принимает участие в митинге против "формулы Штайнмайера" в Киеве
Бывший президент Украины Петр Порошенко принимает участие в митинге против формулы Штайнмайера в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать помимо "формулы Штайнмайера" разработанную им для урегулирования конфликта в Донбассе "формулу украинского мира", содержащую семь шагов.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Предлагаю семь шагов, которые стоит сейчас сделать... Эти семь шагов - формула украинского мира", - написал Порошенко в Twitter в среду. По его словам, для реализации предложенной им формулы Украине необходимо настаивать на принципах "сначала безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность к выборам".
"Печально известная "формула Штайнмайера" должна рассматриваться только как составляющая "дорожной карты" выполнения минских договоренностей", - добавил экс-глава государства. Он считает, что отвод сил в Донбассе может состояться только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.
По словам экс-президента, мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей неподконтрольной Киеву территории и "установить постоянный контроль над неконтролируемым участком российско-украинской границы". Кроме того, следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках работы контактной группы в Минске.
Порошенко также предложил настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил ООН на всей территории Донбасса и восстановить на ней налогообложение "в рамках правового поля Украины", а также финансовую и банковскую систему, вернуть украинскую собственность. "Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона", - отметил он.
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Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию ситуации в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе минских соглашений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, в тексте минских соглашений такого нет.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим ПристайкоДонбассПетр ПорошенкоМИД УкраиныУкраинаВ мире
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