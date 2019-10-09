В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Жуковском сотрудника полиции уволили из-за обвинений в интимной связи с тринадцатилетней школьницей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"По результатам проверки полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в соответствии с законодательством", — заявила она в комментарии "360".
Кроме того, двух должностных лиц ОМВД по городскому округу Жуковский привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее на 19-летнего сотрудника патрульно-постовой службы подали заявление в дежурную часть УМВД "Подольское".
По информации телеканала, уволенный полицейский познакомился со школьницей прошлой весной. Они переписывались, затем мужчина стал приезжать к ней в город. По словам потерпевшей, экс-полицейский снимал номер в отеле, где у них несколько раз была интимная связь.
Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.