В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей

Кроме того, двух должностных лиц ОМВД по городскому округу Жуковский привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

По информации телеканала, уволенный полицейский познакомился со школьницей прошлой весной. Они переписывались, затем мужчина стал приезжать к ней в город. По словам потерпевшей, экс-полицейский снимал номер в отеле, где у них несколько раз была интимная связь.