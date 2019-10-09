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РИА Новости

В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей

19:00 09.10.2019 (обновлено: 20:34 09.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Жуковском сотрудника полиции уволили из-за обвинений в интимной связи с тринадцатилетней школьницей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"По результатам проверки полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в соответствии с законодательством", — заявила она в комментарии "360".
Брошюра с законом О полиции в руках сотрудника МВД
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Кроме того, двух должностных лиц ОМВД по городскому округу Жуковский привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее на 19-летнего сотрудника патрульно-постовой службы подали заявление в дежурную часть УМВД "Подольское".
По информации телеканала, уволенный полицейский познакомился со школьницей прошлой весной. Они переписывались, затем мужчина стал приезжать к ней в город. По словам потерпевшей, экс-полицейский снимал номер в отеле, где у них несколько раз была интимная связь.
Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.
Автомобиль Следственного комитета РФ
2 сентября, 12:35РИА Новости
Жителя Кузбасса осудили за интимную переписку с несовершеннолетними
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Обсудить 17
УМВДМосковская областьТатьяна ПетроваРоссияЖуковскийПроисшествия
Популярные комментарии
Так это школьница сдала своего любовника? Он не обеспечил ей красивую жизнь?
9 октября, 19:10
МММоё Мнение
24111002
По новостям коррупция, да разврат. За окном нищета, да тщета. Вот угораздило-то: и снаружи стране пытаются хребет перегрызть и изнутри гниль её поразила.
9 октября, 21:40
и иван иванов
1501003
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