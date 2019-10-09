Курды могут оставить земли севера Сирии без сопротивления, считает эксперт

"Вся война с терроризмом на северо-востоке Сирии под началом США и использование курдов в войне с террористами ИГ* с самого начала были большим спектаклем. Американская сторона играет там разными силами. Они (курды) действительно могут просто оставить свои районы, чтобы Турция их захватила. Это большая игра под руководством США. Они могут оставить свои районы для радикалов", сказал РИА Новости Аль-Ахмад, отвечая на вопрос, может ли на северо-востоке САР повториться тот же сценарий, что был в Африне на севере Алеппо, где курдские силы без боя оставили город, и на сегодняшний день весь Африн контролируется протурецкими бандформированиями.