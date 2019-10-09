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РИА Новости
Война в Сирии

Курды могут оставить земли севера Сирии без сопротивления, считает эксперт

18:59 09.10.2019
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© AFP 2019 / Delil SouleimanЧлен сил самообороны сирийских курдов (YPG)
Член сил самообороны сирийских курдов (YPG)
© AFP 2019 / Delil Souleiman
Член сил самообороны сирийских курдов (YPG). Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) могут оставить контролируемые ими территории на северо-востоке Сирии без ощутимого сопротивления, руководствуясь указаниями командования США, считает сирийский политолог Али Аль-Ахмад.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистан и террористической организации "Исламское государство"*, запрещенной в России.
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"Вся война с терроризмом на северо-востоке Сирии под началом США и использование курдов в войне с террористами ИГ* с самого начала были большим спектаклем. Американская сторона играет там разными силами. Они (курды) действительно могут просто оставить свои районы, чтобы Турция их захватила. Это большая игра под руководством США. Они могут оставить свои районы для радикалов", сказал РИА Новости Аль-Ахмад, отвечая на вопрос, может ли на северо-востоке САР повториться тот же сценарий, что был в Африне на севере Алеппо, где курдские силы без боя оставили город, и на сегодняшний день весь Африн контролируется протурецкими бандформированиями.
По мнению сирийского политолога, уничтожение военизированных формирований Рабочей партии Курдистана не может быть целью Турции, так как они не представляют реальной угрозы. "Они хотят оккупировать земли и распределить их между лояльными им силами, вот основная цель", - добавил он.
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"Поможет ли сирийское государство своему населению? Это его обязанность и долг. Речь идет о помощи курдскому населению, а не "Сирийским демократическим силам". Так как курды - наши граждане, то они, как и все остальные, имеют права и живут на территории своей родины", - добавил Аль-Ахмад.
Собеседник агентства напомнил, что курды проживают во многих провинциях Сирии, включая Дамаск и Алеппо, на востоке Евфрата помимо курдов живут арабы, ассирийцы и другие народы. "Наше право и долг - защищать любую часть нашей территории, и это было объявлено (сегодня) через МИД Сирии. Это будет решением командования армии. Направить армию не просто и нельзя вести армию в ловушку. Каким образом будет Сирия защищать свою территорию, решит политическое и военное руководство", - отметил Аль-Ахмад.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииАли Аль-АхмадИсламское государствоМИД СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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