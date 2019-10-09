Премьер Италии призвал к открытому диалогу с Россией

"После конца Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возникла необходимость переосмысления европейской архитектуры безопасности. Сегодня как никогда это требует ведения открытого, постоянного диалога с Россией, в том числе и по вопросу о стратегической стабильности", - заявил Конте в среду после встречи в Риме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.