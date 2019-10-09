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РИА Новости

Премьер Италии призвал к открытому диалогу с Россией

18:54 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 9 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил важность продолжения открытого диалога с Россией по проблемам стратегической стабильности.
"После конца Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возникла необходимость переосмысления европейской архитектуры безопасности. Сегодня как никогда это требует ведения открытого, постоянного диалога с Россией, в том числе и по вопросу о стратегической стабильности", - заявил Конте в среду после встречи в Риме с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он также подчеркнул важность диалога по проблемам кибербезопасности и конкуренции в космосе.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
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