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РИА Новости

Литийионные аккумуляторы принесли своим создателям Нобелевскую премию

19:11 09.10.2019 (обновлено: 09:53 10.10.2019)
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© REUTERS / TT News Agency / Naina Helen JamaОбъявление лауреатов Нобелевской премии по химии 2019 года
Объявление лауреатов Нобелевской премии по химии 2019 года
© REUTERS / TT News Agency / Naina Helen Jama
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Нобелевский комитет присудил премию по химии ученым, которые дали миру новое поколение накопителей энергии. Джон Гуденаф (John Goodenough) и Стэнли Уиттингем (Stanley Whittingham) синтезировали материал для катода, а Акира Есино (Akira Yoshino) нашел подходящий анод и сделал литийионные аккумуляторы. О значении этого открытия РИА Новости рассказала Татьяна Кулова, доктор химических наук, заведующая лабораторией процессов в химических источниках тока Института физической химии и электрохимии РАН.

Первый синтез и патенты

Обычная батарейка представляет собой два металлических токоввода, а внутри — катод, анод и электролит. Химическая энергия в ней преобразуется в электрическую, достаточную, чтобы, например, включить фонарик.
Первые аккумуляторы делали из соединений свинца и никеля, соединяя в батареи по нескольку ячеек. В начале XX века ученые задумались о более емких и легких накопителях энергии. Начали исследовать литий — третий элемент в Периодической системе, самый легкий из металлов, пригодный для высокой плотности тока.
Однако литий активно вступает в реакции, поэтому его нужно изолировать от воды и воздуха. Значит, водные растворы в качестве электролита не годились. Альтернативы в виде карбонатных растворов появились ближе к середине века, тогда же была создана теория ионной проводимости, где заряды переносят части молекул и заряженные атомы — ионы.
Если к аккумулятору приложить напряжение, из катода начнут выбиваться положительно заряженные ионы металла и встраиваться в материал анода. Чем больше ионов может удержать анод, тем лучше емкость устройства. Как только напряжение исчезает, ионы металла возвращаются в катод.
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"В литийионном аккумуляторе отсутствует металлический литий, а процессы заряда и разряда происходят за счет перемещения ионов лития между электродами. В отличие от устройств с литиевым анодом, они более пожаро- и взрывобезопасны. Неводный электролит позволил получить источник тока с напряжением выше 3,5 вольта и возможностью работы при низких температурах", — комментирует РИА Новости Татьяна Кулова.
Джон Гуденаф, работавший в то время в Оксфорде (Великобритания), и англичанин Стэнли Уиттингем, после Стэнфорда пришедший в американскую энергетическую компанию Exxon, специализировались на синтезе катодных материалов для литийионных аккумуляторов. Именно они первыми получили различные катодные материалы, в том числе самые известные: LiCoO2 и LiFePO4.
Японский химик Акира Есино занимался, в первую очередь, материалами для анода. Он же собрал первый вариант литийионного аккумулятора на основе LiCoO2 и полиацетилена, замененного позже на графит. В 1985 году Есино оформил патент на литийионный аккумулятор, а в 1991-м на рынке появились первые устройства.
© Инфографика . Денис Крюков / Перейти в фотобанкЧто скрывает простота батарейки
Что скрывает простота батарейки
© Инфографика . Денис Крюков
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Как улучшить аккумулятор

У литийионных аккумуляторов выше удельная энергия, зависящая от удельной емкости активных материалов, из которых изготовлены электроды. Проще говоря, они запасают большее количество электричества и могут пропускать больший ток. Но ученые пытаются сделать их еще более энергоемкими, безопасными и долговечными, даже в условиях повышенных нагрузок.
Один из вариантов — заменить литированный оксид кобальта на феррофосфат лития — LiFePO4.
"Это соединение первоначально синтезировал Гуденаф, но его электронная проводимость оказалась низка, и оно не продемонстрировало высокую электрохимическую активность при внедрении лития. Позже эту проблему решили, и сейчас выпускают аккумуляторы с катодами из LiFePO4. Они работают при высоких токовых нагрузках и более дешевые", — продолжает ученый.
Если катоды сделать из тройного литированного оксида металлов (NMC), удельная энергоемкость аккумулятора еще увеличится. Заменить же графит анода довольно сложно.
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"Большие надежды возлагаются на аморфный кремний, поскольку он способен запасать на порядок больше лития, чем графит. Главная причина, по которой затруднено его использование в качестве анода, — разрушение при многократных циклах заряда-разряда. При внедрении лития в нем возникают сильные внутренние напряжения. Альтернатива — композиты на основе кремния и углерода, которые более стабильны при циклировании", — поясняет Кулова.
В возглавляемой ею лаборатории создают новые варианты литийионных аккумуляторов, например, с феррофосфатом лития в качестве катода и тонкопленочным кремнием в качестве анода, тройным литированным оксидом металлов — кремний-углеродным композитом, тройным литированным оксидом металлов — титанатом лития. Ведется разработка натрий-ионных аккумуляторов.
"Они несколько проигрывают литийионным по энергетическим характеристикам, но могут выигрывать по стоимости. Кроме того, мы создаем накопители энергии, которые работают при минус 55 градусах", — добавляет ученый.
Первые литийионные аккумуляторы использовались исключительно в портативных приборах. Они произвели революцию в сфере ноутбуков и мобильных телефонов, появились mp3-плееры, Bluetooth-устройства и множество других гаджетов. Сейчас круг их применения расширился, открылись перспективы перехода на возобновляемые источники энергии.
"Для каждого применения нужно создавать литийионные аккумуляторы с разными эксплуатационными характеристиками. Устройства на одной электрохимической системе эффективнее в батарее для мобильного телефона, а на другой — в электромобиле или стационарном накопителе энергии. Именно поэтому синтезируется так много новых катодных и анодных материалов", — заключает Татьяна Кулова.
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