Минсельхоз представил варианты "зеленого бренда" для эко-продуктов

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Участники пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума выбрали вариант "зеленого бренда", который Минсельхоз РФ предлагает использовать для выпуска продуктов с улучшенными экологическими характеристиками, передает корреспондент РИА Новости.
На выбор участников форума было представлено пять логотипов. Все предложенные знаки имели круглую форму, внутри которой на белом фоне были размещены изображения в салатово-зеленой цветовой гамме, отсылающие к сельскохозяйственной тематике.
Наибольшее количество голосов - 40,1% - набрал вариант с двумя листьями на фоне восходящего солнца. На втором месте (30,5%) оказался символ, где схематично были представлены листок и рука, на третьем (18,5%) - вариант с изображением зеленых полей и неба.
Эти же пять вариантов представлены на сайте Минсельхоза. Проголосовать за наиболее близкий вариант может любой желающий.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в среду сообщил, что Минсельхоз РФ предлагает выделять продукты с улучшенными экологическими характеристиками специальным "зеленым брендом". По его словам, при производстве таких продуктов, в отличие от органических, можно будет использовать определенное количество высококачественных удобрений, но они будут абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.