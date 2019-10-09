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РИА Новости

Минсельхоз представил варианты "зеленого бренда" для эко-продуктов

18:36 09.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Участники пленарной сессии Первого международного агропромышленного форума выбрали вариант "зеленого бренда", который Минсельхоз РФ предлагает использовать для выпуска продуктов с улучшенными экологическими характеристиками, передает корреспондент РИА Новости.
На выбор участников форума было представлено пять логотипов. Все предложенные знаки имели круглую форму, внутри которой на белом фоне были размещены изображения в салатово-зеленой цветовой гамме, отсылающие к сельскохозяйственной тематике.
Наибольшее количество голосов - 40,1% - набрал вариант с двумя листьями на фоне восходящего солнца. На втором месте (30,5%) оказался символ, где схематично были представлены листок и рука, на третьем (18,5%) - вариант с изображением зеленых полей и неба.
Эти же пять вариантов представлены на сайте Минсельхоза. Проголосовать за наиболее близкий вариант может любой желающий.
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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в среду сообщил, что Минсельхоз РФ предлагает выделять продукты с улучшенными экологическими характеристиками специальным "зеленым брендом". По его словам, при производстве таких продуктов, в отличие от органических, можно будет использовать определенное количество высококачественных удобрений, но они будут абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФРоссияОбщество
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