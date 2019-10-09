Новак обсудил транзит газа через Украину с представителями Германии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил результаты трехсторонних газовых консультаций с ЕК и Украиной, прошедших в сентябре, со спецпредставителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом фон Вальдерзее и послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром, говорится в сообщении министерства.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, результаты трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина на министерском уровне о транзите газа через Украину после 2019 года, состоявшихся в Брюсселе в сентябре 2019 года", - говорится в сообщении.

"В ходе встречи было отмечено, что переговоры в Брюсселе прошли в конструктивном, деловом ключе. Кроме того, по итогам встречи Александра Новака с Георгом графом фон Вальдерзее и Гезой Андреасом фон Гайром была достигнута договоренность о продолжении контактов в целях успешного урегулирования вопросов транзита газа во взаимных интересах всех вовлеченных сторон", - также отмечает Минэнерго.