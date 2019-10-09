Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T18:32Z
https://ria.ru/20191009/1559597008.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/89/1556028923_0:302:2776:1864_1036x0_80_0_0_93f198409c49619e394b4c95d0490edf.jpg
РИА Новости

Новак обсудил транзит газа через Украину с представителями Германии

18:32 09.10.2019
1199
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
 Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил результаты трехсторонних газовых консультаций с ЕК и Украиной, прошедших в сентябре, со спецпредставителем правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом фон Вальдерзее и послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром, говорится в сообщении министерства.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики, в частности, результаты трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина на министерском уровне о транзите газа через Украину после 2019 года, состоявшихся в Брюсселе в сентябре 2019 года", - говорится в сообщении.
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
5 октября, 05:42РИА Новости
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
"В ходе встречи было отмечено, что переговоры в Брюсселе прошли в конструктивном, деловом ключе. Кроме того, по итогам встречи Александра Новака с Георгом графом фон Вальдерзее и Гезой Андреасом фон Гайром была достигнута договоренность о продолжении контактов в целях успешного урегулирования вопросов транзита газа во взаимных интересах всех вовлеченных сторон", - также отмечает Минэнерго.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Чтобы определить будущее транзита, Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации. Очередной их раунд на министерском уровне прошел 19 сентября в Брюсселе. Участники встречи сочли ее конструктивной и договорились продолжать диалог. Следующий раунд консультаций назначен на 28 октября.
Газодобывающее предприятие на Украине
3 октября, 12:10РИА Новости
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
12400211
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеМинистерство энергетики РФЕвросоюзАлександр НовакГерманияРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали условия проведения саммита в "нормандском формате"
РИА
Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко принимает участие в митинге против формулы Штайнмайера в Киеве
Порошенко предложил реализовывать "формулу украинского мира"
Турецкая военная техника
Сирийские СМИ сообщили об ударе турецких ВС по дамбе в провинции Эль-Хасаке
Член сил самообороны сирийских курдов (YPG)
Курды могут оставить земли севера Сирии без сопротивления, считает эксперт
Лента
новостей
Советник президента РФ Сергей Глазьев
Путин уволил Глазьева с должности советника
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Эксперт: Россия должна выступить посредником в переговорах Сирии и Турции
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Киев не пойдет на продление на год контракта по газу, заявил Гончарук
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
В РПЦ призвали Элладскую церковь "не спешить с решениями" по Украине
Джордж Маршалл
Западу предложили разработать "план Маршалла" для Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
Лента новостейМолния