В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Автомобиль, который вылетел на тротуар после столкновения с иномаркой, насмерть сбил пешехода в центре Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Девятого октября… около 08.50 мск на перекрестке Гороховой улицы и канала Грибоедова произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением 53-летнего водителя и BMW под управлением 35-летнего водителя. После удара автомашину Toyota вынесло на тротуар, в результате чего произошел наезд на 56-летнего мужчину-пешехода. В результате аварии пешеход погиб", - говорится в сообщении.
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Как информирует ГУ МВД, в отношении водителя Toyota, который был доставлен в полицию в процессуальном порядке, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
По информации местных СМИ, погибший пешеход был туристом из Китая. Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.