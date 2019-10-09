В Петербурге автомобиль насмерть сбил пешехода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Автомобиль, который вылетел на тротуар после столкновения с иномаркой, насмерть сбил пешехода в центре Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Девятого октября… около 08.50 мск на перекрестке Гороховой улицы и канала Грибоедова произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением 53-летнего водителя и BMW под управлением 35-летнего водителя. После удара автомашину Toyota вынесло на тротуар, в результате чего произошел наезд на 56-летнего мужчину-пешехода. В результате аварии пешеход погиб", - говорится в сообщении.

Как информирует ГУ МВД, в отношении водителя Toyota, который был доставлен в полицию в процессуальном порядке, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".