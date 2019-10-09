Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T17:44Z
https://ria.ru/20191009/1559594458.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155956/88/1559568835_0:446:2848:2048_1036x0_80_0_0_f372eff5f542906f5268826aef5fe81b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории

17:44 09.10.2019
248
© REUTERS / StringerТурецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
© REUTERS / Stringer
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию на севере Сирии с целью оккупировать новые территории, для реальной борьбы с терроризмом Анкара должна координироваться с Дамаском, заявила РИА Новости депутат народного совета САР Маха Шбиб.
Президент Турции объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
Турецкие военные на границе с Сирией
Вчера, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
"Турция всегда преследовала оккупационные цели. Разделение северо-востока Сирии не покидало мысли Эрдогана ни на час. После всех международных конференций, которые проходили, он либо начинал военную операцию, либо оказывал поддержку террористам. Его амбиции заключаются в захвате части Сирии. Конечно, есть международные договоренности с американцами. Трамп в Twitter говорит о выходе из Сирии, таким образом поддерживая оккупационные идеи Эрдогана",- сказала Шбиб.
По словам сирийского депутата, "если он (Эрдоган) хочет воевать против террористов, значит, должна быть координация с сирийским государством, он не может в одиночку бороться с терроризмом".
Шбиб отметила, что сирийское руководство никогда не рассматривало и не рассматривает сценарии разделения страны. В связи с этим армия имеет полное право защищать свои территории и население от внешней агрессии, и подобное решение командование вооруженных сил будет подержано народом и руководством страны.
Сирийское гостелевидение сообщает, что турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-Эль-Айн на северо-западе провинции Эль-Хасаке, также атакам подверглась деревня Аль-Маджрафа и позиции "Сирийских демократических сил" в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Вчера, 17:28Война в Сирии
Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
*Запрещенная в России террористическая организация
Бойцы курдских вооруженных сил
Вчера, 17:25Война в Сирии
Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
620001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Рекомендуем
Бойцы курдских вооруженных сил
Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
РИА
Новости
Нефтяной станок-качалка
Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе
Эксперт оценила перспективы военной операции турецких ВС в Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал одну из целей турецкой операции в Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Башкирии откачали почти 12 тысяч тонн сточных вод после ЧП
10:36В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками
10:36Зеленский заявил, что разговор с Трампом не мог повлиять на диалог с США
10:29В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния