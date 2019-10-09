Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории

БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию на севере Сирии с целью оккупировать новые территории, для реальной борьбы с терроризмом Анкара должна координироваться с Дамаском, заявила РИА Новости депутат народного совета САР Маха Шбиб.

Президент Турции объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

"Турция всегда преследовала оккупационные цели. Разделение северо-востока Сирии не покидало мысли Эрдогана ни на час. После всех международных конференций, которые проходили, он либо начинал военную операцию, либо оказывал поддержку террористам. Его амбиции заключаются в захвате части Сирии. Конечно, есть международные договоренности с американцами. Трамп в Twitter говорит о выходе из Сирии, таким образом поддерживая оккупационные идеи Эрдогана",- сказала Шбиб.

По словам сирийского депутата, "если он (Эрдоган) хочет воевать против террористов, значит, должна быть координация с сирийским государством, он не может в одиночку бороться с терроризмом".

Шбиб отметила, что сирийское руководство никогда не рассматривало и не рассматривает сценарии разделения страны. В связи с этим армия имеет полное право защищать свои территории и население от внешней агрессии, и подобное решение командование вооруженных сил будет подержано народом и руководством страны.

Сирийское гостелевидение сообщает, что турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-Эль-Айн на северо-западе провинции Эль-Хасаке, также атакам подверглась деревня Аль-Маджрафа и позиции "Сирийских демократических сил" в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.

Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.