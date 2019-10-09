Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проинформировал о начале операции ВС Турции "Источник мира" на севере Сирии спикера турецкого парламента Мустафу Шентопа и глав основных партий, говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Ранее Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство"*.

"Президент Эрдоган позвонил лидерам (основной оппозиционной) Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу, (националистической) Партии национального движения Девлету Бахчели и (консервативной) Хорошей партии Мераль Акшенер. Он также провел телефонный разговор с Мустафой Шентопом", - говорится в сообщении.