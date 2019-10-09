Джабаров рассказал о действиях в случае угрозы целостности Сирии

"Пока надо посмотреть, как будут развиваться события, найдут ли турецкие ВС отпор у курдов. Но если военная операция Турции будет угрожать Сирии, ее суверенитету и целостности, то будут задействованы все дипломатические механизмы", - сказал Джабаров, отвечая на вопрос, будет ли созвано внеочередное заседание СБ ООН после решения турецкого лидера Тайипа Эрдогана.