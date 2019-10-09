Джабаров рассказал о действиях в случае угрозы целостности Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Если операция Турции в Сирии будет угрожать территориальной целостности САР, то будут задействованы все дипломатические механизмы, в том числе созыв внеочередного заседания Совбеза ООН, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Пока надо посмотреть, как будут развиваться события, найдут ли турецкие ВС отпор у курдов. Но если военная операция Турции будет угрожать Сирии, ее суверенитету и целостности, то будут задействованы все дипломатические механизмы", - сказал Джабаров, отвечая на вопрос, будет ли созвано внеочередное заседание СБ ООН после решения турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Сенатор выразил озабоченность тем, что турецкая операция начата, когда в Сирии ещё не закончился процесс политического урегулирования и не начал работу конституционный комитет.
"Урегулирование в Сирии может быть опрокинуто. Не хотелось бы, чтобы в Сирии начался новый конфликт, на Ближнем Востоке это чревато риском мощного очага нестабильности", - сказал он.