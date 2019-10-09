В ОНК заявили, что сын топ-менеджера МТС раскаивается в случившемся

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сын топ-менеджера МТС Алан Ибрагимов, арестованный судом на 10 суток за неповиновение сотрудникам ГИБДД, раскаивается в случившемся, сообщил РИА Новости правозащитник, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Ранее сообщалось, что Головинский суд Москвы 3 октября арестовал на 10 суток сына топ-менеджера МТС Алана Ибрагимова за то, что он, находясь за рулем автомобиля, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться. Инспекторы преследовали его 3,5 часа. Когда машина была обнаружена, Ибрагимов и пассажир внутри отказались предоставить документы и заблокировали двери. Сотрудники Госавтоинспекции разбили стекло и принудительно вывели их из автомобиля.

"При проверке спецприемника номер 2 ГУМВД России по Москве члены ОНК проверили в том числе условия содержания сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, который сообщил, что сожалеет о случившемся и раскаивается в том, что ехал без прав и пытался скрыться от сотрудников полиции. Он содержится в трехместной камере для некурящих. Ибрагимов, как и многие другие административно осужденные, жаловался на плохие тонкие матрасы, которые уже выработали свой ресурс", - сообщил Мельников.

По его словам, в ходе проверки сотрудники ОНК обнаружили, что большинство матрасов в спецприемнике пришли в негодность и рекомендовали полицейским их заменить. Он отметил, что Ибрагимов в камере читает книгу Ирвина Шоу и разгадывает кроссворды с сокамерниками. Сам сын вице-президента МТС пояснил правозащитнику, что в тот день ехал к своей девушке.

По словам Мельникова, в самой камере нет унитаза, вместо которого установлена чаша "Генуя".