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РИА Новости

В ОНК заявили, что сын топ-менеджера МТС раскаивается в случившемся

16:57 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сын топ-менеджера МТС Алан Ибрагимов, арестованный судом на 10 суток за неповиновение сотрудникам ГИБДД, раскаивается в случившемся, сообщил РИА Новости правозащитник, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Ранее сообщалось, что Головинский суд Москвы 3 октября арестовал на 10 суток сына топ-менеджера МТС Алана Ибрагимова за то, что он, находясь за рулем автомобиля, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться. Инспекторы преследовали его 3,5 часа. Когда машина была обнаружена, Ибрагимов и пассажир внутри отказались предоставить документы и заблокировали двери. Сотрудники Госавтоинспекции разбили стекло и принудительно вывели их из автомобиля.
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"При проверке спецприемника номер 2 ГУМВД России по Москве члены ОНК проверили в том числе условия содержания сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, который сообщил, что сожалеет о случившемся и раскаивается в том, что ехал без прав и пытался скрыться от сотрудников полиции. Он содержится в трехместной камере для некурящих. Ибрагимов, как и многие другие административно осужденные, жаловался на плохие тонкие матрасы, которые уже выработали свой ресурс", - сообщил Мельников.
По его словам, в ходе проверки сотрудники ОНК обнаружили, что большинство матрасов в спецприемнике пришли в негодность и рекомендовали полицейским их заменить. Он отметил, что Ибрагимов в камере читает книгу Ирвина Шоу и разгадывает кроссворды с сокамерниками. Сам сын вице-президента МТС пояснил правозащитнику, что в тот день ехал к своей девушке.
По словам Мельникова, в самой камере нет унитаза, вместо которого установлена чаша "Генуя".
"Мы регулярно при посещении этого спецприемника даем рекомендации по установке напольных унитазов. Если в камере будут люди с болезнями ног, у них возникнут проблемы", - заключил Мельников.
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Иван МельниковОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)ГУМВДГИБДД МВД РФМВД РФИван МельниковГенуяРоссияПроисшествия
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