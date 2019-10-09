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РИА Новости

В Минфине рассказали, кто может получить право продавать алкоголь онлайн

16:57 09.10.2019
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© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
Оплата интернет-заказа пластиковой картой
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата интернет-заказа пластиковой картой . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минфин России предлагает в первую очередь дать право на интернет-торговлю алкоголем производителям и оптовым продавцам, и лишь впоследствии, после мониторинга ситуации - розничным продавцам, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
По его словам, Минфин на этой неделе внесет в правительство законопроект о легализации в РФ интернет-торговли алкоголем.
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"Первоначально мы предлагаем для производителей, оптовиков, а потом мы должны будем мониторить. И потом уже и тем, кто имеет розничные лицензии, разрешать осуществлять интернет-торговлю. В первую очередь производители и оптовики, которые имеют лицензии", - сказал он.
"По срокам будем еще уточнять в связи с тем, что затянулось обсуждение", - добавил Сазанов.
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