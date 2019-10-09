Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T17:32Z
https://ria.ru/20191009/1559591591.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155949/84/1559498446_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e7e07ef2b7ea2e943732dbcf2514b1b9.jpg
РИА Новости

Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

16:54 09.10.2019 (обновлено: 17:32 09.10.2019)
20964
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОтдых президента РФ В. Путина в Сибири
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
"Поэт имеет право на свое видение", — сказал он "Газете.ру" в ответ на вопрос, правдоподобно ли Шнуров описал досуг российского лидера.
Забрались за облака: Путин в горах сибирской тайги
7 октября, 03:29РИА Новости
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
Ранее музыкант опубликовал в инстаграме фотографию с удочкой на фоне озера, сопроводив ее стихотворением, предположительно, о Путине.
"Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошел,
С ним десяток офицеров", — написал он.
Накануне своего дня рождения, 7 октября, Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Они совершили прогулку на высоте почти две тысячи метров. В понедельник российскому президенту исполнилось 67 лет.
Отдых по-президентски: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
1 из 12

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
2 из 12

Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
3 из 12

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
4 из 12

Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
5 из 12

Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на прогулке в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
6 из 12

Владимир Путин на прогулке в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
8 из 12

В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
9 из 12

Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
10 из 12

Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
11 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
12 из 12

Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 12

Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Владимир Путин на прогулке в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
798132237
Обсудить 6
Шнур (Сергей Шнуров)Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
"Осень. Как же хорошо! / Рыба, утки под прицелом. / Шойгу в кадр не вошел, / С ним десяток офицеров, / Повар, съемочная группа, / ФСО в канаве дышит. / Тише! Не кричите в рупор! / Дайте насладится тишью. / Лес листвой своей гудит. / А в кустах танки, как лоси. / Я люблю побыть один. / Как же хорошо, что осень!" - маладец Шнур! ))
9 октября, 17:15
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэн
2670008
Рекомендуем
Телеведущий Александр Масляков
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
РИА
Новости
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Геннадий Зюганов
Зюганов поддержал увеличение зарплаты президента
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
Опубликовано видео стрельб Калибрами с российской подлодки в Черном море
Опубликовано видео стрельб "Калибрами" с российской подлодки в Черном море
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
17:23Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения
17:22Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
17:21СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
Лента новостейМолния