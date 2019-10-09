Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

"Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров", — написал он.

Накануне своего дня рождения, 7 октября, Владимир Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Они совершили прогулку на высоте почти две тысячи метров. В понедельник российскому президенту исполнилось 67 лет.