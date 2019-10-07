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РИА Новости

Отдых по-президентски: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге

10:25 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
1 из 12

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
2 из 12

Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
3 из 12

Президент и министр наблюдали за природой, собирали грибы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
4 из 12

Президент России Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
5 из 12

Шойгу выкопал куст брусники. Президент посоветовал министру посадить его на даче.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на прогулке в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
6 из 12

Владимир Путин на прогулке в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
7 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
8 из 12

В качестве сувенира из тайги Путин увез шишку.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
9 из 12

Путин и Шойгу гуляли на высоте почти двух тысяч метров.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
10 из 12

Министр обороны заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в тайге, на что Путин ответил, что к этому надо стремиться.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
11 из 12

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
12 из 12

Президенту исполнилось 67 лет. День рождения он проведет в кругу родных и близких.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2501601386
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ФотоВладимир ПутинСергей Шойгу
Популярные комментарии
А что,на Турцию денег не хватило?
7 октября, 11:52
Валентин Гусятин
261401217
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