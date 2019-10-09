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РИА Новости

Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии

17:22 09.10.2019 (обновлено: 17:34 09.10.2019)
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© AFP 2019 / Bulent KilicТурецкие военные на границе с Сирией
Турецкие военные на границе с Сирией
© AFP 2019 / Bulent Kilic
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Танки М60, бронетранспортеры М113, грузовики с личным составом, артиллерия и удары с воздуха — Турция перебросила к сирийской границе значительные силы и начала военную операцию, о готовности к которой президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил еще в воскресенье. О целях нового турецкого вторжения — в материале РИА Новости.

Зона безопасности

Целью операции Эрдоган называет создание так называемой 30-километровой "зоны безопасности" на севере Сирии, где планируется расселить около двух миллионов сирийских беженцев, перебравшихся из-за войны в Турцию. Для этого военные намерены очистить от курдских сил самообороны значительные территории к востоку от Евфрата. Напомним, Турция считает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией и рассматривает ее присутствие на своих южных границах как угрозу национальной безопасности.
© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
Вместе с тем, РПК и курдские "Сирийские демократические силы" — давние союзники партнера Турции по НАТО — США. Американцы несколько лет обучали курдов ведению боевых действий и оснащали их оружием. В Вашингтоне не раз заявляли, что рассматривают эти формирования как легитимную силу в Сирии. В августе Анкара и Вашингтон вроде как договорились о создании координационного центра по совместным операциям. Однако позже Эрдоган сообщил, что, если США затянут с формированием зоны безопасности, Турция сама начнет операцию против курдских сил, контролирующих регион.
В Вашингтоне на это отреагировали нервно. Президент Дональд Трамп даже пригрозил "разрушить экономику Анкары", если турки выйдут за рамки дозволенного в Сирии. Ранее представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон подчеркивал, что "любая нескоординированная военная операция Турции вызвала бы у нас глубокую обеспокоенность, поскольку это нанесло бы урон нашим взаимным интересам по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии". А влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о готовности представить двупартийный законопроект по санкциям против Анкары и приостановке участия Турции в НАТО.
Турецкая бронетехника в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, Сирия
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Формально Вашингтон не поддерживает зачистку севера Сирии от курдов. Но мешать, скорее всего, не станет. На днях Эрдоган сообщил об отходе американских войск с баз на курдской территории, а Пентагон официально проинформировал, что участвовать в военной операции союзника по НАТО не будет.
С другой стороны, Трамп подтвердил, что Вашингтон не прекратит поддерживать курдов. "Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы, — отметил глава государства. — Точно так же наши отношения с Турцией — торговым партнером по НАТО и торговле — очень хорошие. У Турции большое курдское население, и там хорошо понимают, что у нас оставалось только 50 солдат в той части Сирии и их переместили, любые бессмысленные боевые действия Турции будут разрушительны для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам финансово и оружием".

Клубок противоречий

Впрочем, самим курдам от такой "моральной поддержки" президента США в твиттере, вероятно, ни горячо, ни холодно. Представитель СДС Мустафа Бали уже пригрозил Турции "тотальной войной". А командующий курдскими формированиями Мазлум Абди в интервью телеканалу NBC призвал американцев повлиять на решение Дональда Трампа об отводе войск и не исключил, что в случае начала военной операции пойдет на сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом. Кроме того, он завуалированно пригрозил выпустить захваченных боевиков ИГ*, пояснив, что войска, охраняющие взятых в плен террористов, вынуждены перебазироваться к границе в ожидании нападения.
© Фото : предоставлено Озканом ОздиломСирийские курды, участники Отрядов народной самообороны
Сирийские курды, участники Отрядов народной самообороны
© Фото : предоставлено Озканом Оздилом
Сирийские курды, участники Отрядов народной самообороны
Днем девятого октября автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии объявила всеобщую мобилизацию в связи с угрозой турецкого вторжения. "Мы призываем все наши институты и управления, весь наш народ направиться к границе с Турцией, чтобы выполнить свой долг и оказать сопротивление в этот особый исторический момент", — говорится в сообщении пресс-службы администрации. В свою очередь, Центр координации и военных операций СДС обратился к международному сообществу с просьбой ввести бесполетную зону на северо-востоке Сирии для обеспечения безопасности курдов.
При этом и курды, и турки никак не учитывают позицию официального Дамаска. Законное сирийское правительство не признает автономную администрацию на северо-востоке страны, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — СДС. Ранее Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией, хотя сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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Россия считает, что сторонам конфликта нужно договариваться. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о возможной операции Турции в Сирии, заявил, что все проблемы на севере страны должны решаться через диалог.
"Мы не раз уже нашу позицию озвучивали по поводу того, что происходит на северо-востоке Сирии, в том числе в районе сирийско-турецкой границы. И наша позиция однозначна, исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской Республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этой территории традиционно проживают", — сообщил Лавров на пресс-конференции.
Политик добавил, что Россия будет содействовать началу предметного диалога между курдами и Дамаском, и подчеркнул, что Москва контактировала и с курдской стороной, и с представителями официального правительства по вопросам урегулирования проблем на турецко-сирийской границе.
© REUTERS / Turkish Defence MinistryТурецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе
Турецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Турецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе
В свою очередь, МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции. Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что действия против суверенитета и безопасности Сирии пользы Анкаре не принесут.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиндси ГрэмNBCИсламское государствоСергей ЛавровМИД ИранаСирияРеджеп Тайип Эрдоган
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