Опубликовано видео стрельб "Калибрами" с российской подлодки в Черном море

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб "Калибрами" с российской подводной лодки "Колпино" в Черном море.

Пуски осуществлены из подводного положения по береговой и морской целям.

Всего в маневрах участвовали около 20 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты из состава морской авиации Черноморского флота.

В Минобороны рассказали, что стрельбы были плановыми, их цель — совершенствование навыков экипажа в применении высокоточного оружия.

Б-271 "Колпино" — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Субмарина входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ.