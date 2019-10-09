Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T17:18Z
https://ria.ru/20191009/1559591120.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155959/06/1559590676_0:0:1750:984_1036x0_80_0_0_ec6049ced79fbe72940cfb120d6eef19.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео стрельб "Калибрами" с российской подлодки в Черном море

16:45 09.10.2019 (обновлено: 17:18 09.10.2019)
2339
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельб "Калибрами" с российской подводной лодки "Колпино" в Черном море.
Пуски осуществлены из подводного положения по береговой и морской целям.
Пуск крылатой ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
22 сентября, 09:08Новое оружие России
Крылатые ракеты "Калибр" модернизировали после испытаний в Сирии
Всего в маневрах участвовали около 20 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты из состава морской авиации Черноморского флота.
В Минобороны рассказали, что стрельбы были плановыми, их цель — совершенствование навыков экипажа в применении высокоточного оружия.
Б-271 "Колпино" — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Субмарина входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ.
Российские войска неоднократно применяли крылатые ракеты "Калибр" для ударов по террористам в Сирии.
АПЛ Владимир Мономах
7 октября, 08:00РИА Новости
Охота на "Бореи". В НАТО придумали, как бороться с русскими подлодками
11002033
Обсудить 1
КалибрРоссияБезопасность
Рекомендуем
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
РИА
Новости
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
ГБР Украины хочет допросить всех нарушивших российскую границу военных
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента
новостей
В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о "спецподразделениях ГРУ"
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
В одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Германии два человека погибли при стрельбе
Здание офиса компании Johnson & Johnson в городе Ирвин, США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали начало операции турецких ВС на севере Сирии
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
17:54Косачев: турецкая военная операция негативно скажется на ситуации в Сирии
17:53Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
17:52Путин поручил наладить взаимодействие госвласти и местного самоуправления
17:49Эксперт назвал создание зоны безопасности у границ целью операции Турции
17:45Силовики укрепляют позиции на участке отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
17:44Сирийский депутат обвинила Эрдогана в попытке оккупировать новые территории
17:42В Сербии осудили заявления победителя выборов в Косово о "Великой Албании"
17:42Путин обсудил с Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения
17:39Эрдоган проинформировал лидеров турецких партий о начале операции в Сирии
17:34Курдские отряды подожгли несколько нефтяных месторождений на севере Сирии
17:34Богданов обсудил с главой Ливанской демпартии проблему сирийских беженцев
17:31В ОНФ предложили запретить продавать вейпы несовершеннолетним
17:28Эксперт считает США ответственными за начало турецкой операции в Сирии
17:26Турецкая авиация атаковала пограничный КПП в Рас эль-Айн, заявили в Сирии
17:25Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии
17:24Юнкер считает сделку с Британией по Brexit возможной
17:23Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения
17:22Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
17:21СМИ: в Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности после стрельбы в Галле
Лента новостейМолния