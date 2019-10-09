Эрдоган назвал одну из целей турецкой операции в Сирии

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Одной из целей военной операции "Источник мира" ВС Турции на севере Сирии является защита территориальной целостности арабской республики, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство*".
"Операция "Источник мира" нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от тисков террористов", - написал Эрдоган в Twitter.
* запрещенная в России террористическая организация.