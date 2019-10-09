Путин призвал Эрдогана взвесить ситуацию перед началом операции в Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре в ходе встречи лидеров государств-гарантов Астанинского процесса. В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии – Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. На следующий день Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.

Курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) 7 октября заявили, что силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.