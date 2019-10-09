В МГУ назвали отличительные черты нобелевских лауреатов по химии этого года

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2019 года - это люди с громадным кругозором, с которыми очень приятно общаться, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой электрохимии химического факультета МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Антипов.

Нобелевская премия по химии-2019 присуждена американцу Джону Гуденафу, родившемуся в Великобритании Стэнли Уиттингему, а также Акире Йошино из Японии за разработку литий-ионных аккумуляторов. Они применяются в электронике (в частности, в смартфонах, планшетах, ноутбуках), бытовой технике, на транспорте, в том числе в электромобилях, в возобновляемой энергетике.

"Я просто счастлив за них", - признался Антипов. "Абсолютно открытые люди. С ними очень приятно общаться. Это пример очень широко образованных ученых, которых интересуют совершенно разные темы", - добавил он.

По словам Антипова, речь идет не только об обсуждении научных вопросов. "Мы с ними разговаривали и такие темы, как, например, культура", - сказал собеседник агентства.