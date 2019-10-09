В Совфеде назвали цель проекта о блокировке аккаунтов e-mail

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов направлен на обеспечение интернет-пользователей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Во вторник Клишас и группа сенаторов внесли в Госдуму законопроекты о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную законодательством РФ информацию, и об административной ответственности за нарушение законодательства в этой сфере. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей. Ряд экспертов отметили, что инициатива блокировки пользователей e-mail сервисов и мессенджеров может столкнуться с рядом технических тонкостей.

"Законопроекты направлены на решение общей задачи по обеспечению соблюдения прав человека и безопасности пользователей интернета", - сказал Клишас.

Он подчеркнул, что законопроект уточняет обязанность организатора распространения информации по ограничению передачи электронных сообщений, содержащих запрещенную информацию, на основании требования уполномоченного органа о фактах такой передачи.