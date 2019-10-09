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РИА Новости

В Совфеде назвали цель проекта о блокировке аккаунтов e-mail

15:57 09.10.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов направлен на обеспечение интернет-пользователей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Во вторник Клишас и группа сенаторов внесли в Госдуму законопроекты о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную законодательством РФ информацию, и об административной ответственности за нарушение законодательства в этой сфере. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей. Ряд экспертов отметили, что инициатива блокировки пользователей e-mail сервисов и мессенджеров может столкнуться с рядом технических тонкостей.
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Глава комитета ГД прокомментировал проект о блокировке аккаунтов e-mail
"Законопроекты направлены на решение общей задачи по обеспечению соблюдения прав человека и безопасности пользователей интернета", - сказал Клишас.
Он подчеркнул, что законопроект уточняет обязанность организатора распространения информации по ограничению передачи электронных сообщений, содержащих запрещенную информацию, на основании требования уполномоченного органа о фактах такой передачи.
"Для мессенджеров и сервисов электронной почты предлагается установить единое регулирование. Для этого вводится понятие "сервис обмена сообщениями" и предлагается в этой связи внести ряд редакционных поправок. Также уточняются полномочия Роскомнадзора и организатора распространения информации. Так, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти при выявлении фактов передачи электронных сообщений, содержащих запрещенную информацию, направляет соответствующие требования об ограничении организатору распространения информации, обязанность которого будет заключаться в ограничении возможности рассылки пользователем таких сообщений", - пояснил глава комитета.
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