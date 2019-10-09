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РИА Новости

Киев не пойдет на продление на год контракта по газу, заявил Гончарук

15:48 09.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Украина не пойдет на вариант продления на год контракта на транзит газа с РФ, Киев рассчитывает заключить долгосрочный контракт, заявил на брифинге в среду премьер страны Алексей Гончарук.
"Мы ставим себе цель получения нового долгосрочного контракта, потому что продолжение на один год по старым правилам нам просто не подходит. Что мы будем делать с этой газотранспортной системой, если всего на год будет продолжено выполнение существующего контракта, который, к тому же, не соответствует европейским принципам? Поэтому это неприемлемая позиция", - сказал премьер.
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Он рассчитает, что переговоры по контракту на транзит газа будут длиться несколько месяцев, надеется на их успешное завершением этом году.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября заявил, что Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор в соответствии с европейскими правилами. Министр энергетики РФ Александр Новак позже пояснил, что в случае продления ряд технических параметров контракта может поменяться, так как ситуация на рынке значительно изменилась.
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При этом исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко 3 октября говорил, что Украина до конца года успеет внедрить нормы ЕС, необходимые для заключения нового контракта с "Газпромом" на транзит газа. Таким образом, по словам Витренко, продлевать действующий контракт не понадобится.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Очередной раунд переговоров прошел 19 сентября в Брюсселе. Министры энергетики России и Украины сочли консультации конструктивными. Очередной раунд консультаций запланирован на 28 октября.
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Алексей ГончарукРоссияУкраинаЭкономика
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