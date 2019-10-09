В Петербурге Ozon доставил заказы, задержанные из-за ситуации с курьерами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Интернет-магазин Ozon в Санкт-Петербурге доставил клиентам заказы, задержанные из-за отказа части курьеров выходить на работу в минувшие выходные, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее сообщалось, что часть курьеров Ozon не вышла на работу в Петербурге в субботу и воскресенье, жалуясь на некорректные расчеты заработной платы. В субботу не все клиенты получили заказанные посылки вовремя. В понедельник компания сообщила, что курьеры в Петербурге вернулись к обязанностям после встречи с руководством и урегулирования претензий по зарплате.

"Компания развезла клиентам в Санкт-Петербурге заказы, не доставленные в выходные. Для ускорения доставки помимо штатных сотрудников были привлечены партнеры, например, служба доставки Gett", - информирует компания.

В Ozon отметили, что сотрудничают с Gett уже несколько месяцев в Петербурге и других городах. "Компания привлекает партнерскую доставку в периоды акций, в высокий сезон и в случае, если по каким-то причинам растет объем недоставленных заказов. При этом загрузка штатных сотрудников сохраняется", - отметили в компании.